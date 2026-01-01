The Oberoi, Marrakech
Marrakesch
Beschreibung
Einleitung
Jahrhundert erbaut wurde und zu den berühmtesten historischen Bauwerken Marrakeschs gehört.
Eine wunderschöne 11 Hektar grosse Gartenanlage mit duftende Zitronenbäume und Jahrhunderte alte Olivenhaine. Das Hotel beeindruckt mit reich verzierten Holzverkleidungen, kunstvollen Ornamenten, Innenhöfen mit Marmorböden und bunten Mosaiken sowie Wasserspielen. Die idyllische Ruheoase trumpft mit dem Blick auf das majestätische Atlasgebirge und bietet einen Kontrast zum lebhaften Marrakesch, welches rund 20 Fahrminuten entfernt liegt. Der Innenhof des Hauptgebäudes ist dem Design der historischen Medersa Ben Youssef nachempfunden, die im 14.
Jahrhundert erbaut wurde und zu den berühmtesten historischen Bauwerken Marrakeschs gehört.
Das The Oberoi, Marrakech bietet eine kulinarische Vielfalt mit dem "Tamimt", welches mediterrane und internationale à la carte Speisen auf der Terrasse serviert, dem "Rivayat", welches mit indischen à la carte Spezialitäten verwöhnt, dem "Azur" mit leichten Snacks tagsüber am Pool und der gemütlichen "Vue" Bar. Des Weiteren verfügt das Hotel über einen beheizbaren 30 m langen Pool im Garten, eine Bibliothek, eine Boutique und einen Kids-Club für 4 -11 Jahre. WiFi kostenfrei.
Angebot
Die 2'000 m2 grosse Spa-Oase bietet ein grosses Angebot an verschiedensten Körperbehandlungen an und verfügt über ein traditionelles Hammam, einen Yoga-Pavilion, einen beheizbaren Indoor-Pool (20 m lang) und ein 24 Std-Fitnessraum.
Zimmer
Die 6 Deluxe (105 m2) sind in edlem Stil mit marokkanischem Dekor gehalten und befinden sich auf der ersten Etage im Haupthaus. Sie verfügen über eine freistehende Badewanne, Regendusche, Fön, Klimaanlage, Tee/Kaffee-Maschine, Minibar, Safe und eine Terrasse mit Blick auf das Atlasgebirge oder den Garten sowie Butler-Service. Die beeindruckende Royal Suite Pool (320 m2) bietet einiges mehr an Platz.
Die geräumigen Villen befinden sich in der Gartenanlage und werden wie folgt unterschieden: 72 Deluxe Villen Pool (197 m2) mit beheizbarem Pool (9m) im Garten, 4 Presidential Villen Pool (375 m2) mit separatem Wohnbereich, Küche und grosser Terrasse und die Royal Villa Pool (985 m2) mit 2 Schlaf- und Badezimmern.
Die geräumigen Villen befinden sich in der Gartenanlage und werden wie folgt unterschieden: 72 Deluxe Villen Pool (197 m2) mit beheizbarem Pool (9m) im Garten, 4 Presidential Villen Pool (375 m2) mit separatem Wohnbereich, Küche und grosser Terrasse und die Royal Villa Pool (985 m2) mit 2 Schlaf- und Badezimmern.
Sport gegen Gebühr
Padel und Pickleball-Tennis, Wenige Fahrminuten vom Hotel entfernt befinden sich diverse Golfplätze. .
ab CHF 597.– / pro Person
Loading map...