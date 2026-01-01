Eine wunderschöne 11 Hektar grosse Gartenanlage mit duftende Zitronenbäume und Jahrhunderte alte Olivenhaine. Das Hotel beeindruckt mit reich verzierten Holzverkleidungen, kunstvollen Ornamenten, Innenhöfen mit Marmorböden und bunten Mosaiken sowie Wasserspielen. Die idyllische Ruheoase trumpft mit dem Blick auf das majestätische Atlasgebirge und bietet einen Kontrast zum lebhaften Marrakesch, welches rund 20 Fahrminuten entfernt liegt. Der Innenhof des Hauptgebäudes ist dem Design der historischen Medersa Ben Youssef nachempfunden, die im 14.

Jahrhundert erbaut wurde und zu den berühmtesten historischen Bauwerken Marrakeschs gehört.



Das The Oberoi, Marrakech bietet eine kulinarische Vielfalt mit dem "Tamimt", welches mediterrane und internationale à la carte Speisen auf der Terrasse serviert, dem "Rivayat", welches mit indischen à la carte Spezialitäten verwöhnt, dem "Azur" mit leichten Snacks tagsüber am Pool und der gemütlichen "Vue" Bar. Des Weiteren verfügt das Hotel über einen beheizbaren 30 m langen Pool im Garten, eine Bibliothek, eine Boutique und einen Kids-Club für 4 -11 Jahre. WiFi kostenfrei.