Alle Zimmer sind in Naturtönen gehalten und verfügen über ein Badezimmer mit Badewanne und Dusche, TV, Minibar und eine Sitzecke. Die Deluxe (15 – 23 m2) bieten Blick auf den Innenhof. Die Deluxe Terrace (15 – 18 m2) verfügen über eine Wendeltreppe mit Zugang zur privaten Terrasse. Die Junior Suiten bzw. Duplex Junior Suiten (30 – 40 m2) haben eine separate Sitzecke, die Duplex sind auf zwei Etagen verteilt, die Small Suite Terrace (30 m2) bieten zusätzlich eine Terrasse.

Des Weiteren verfügt das Riad auch über Grande Suite Terrace und Master Suite, welche noch grösser und luxuriöser sind. Die Family Suite (50 m2) besteht aus einer Junior Suite und einem separaten Kinderzimmer mit Verbindungstüre. Das Riad Privé mit zwei Schlaf- / Badezimmern verfügt über eine private Terrasse sowie einen Garten mit Pool.