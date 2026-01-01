Royal Mansour Marrakech
Marrakesch
Beschreibung
Einleitung
Im Besitz des marokkanischen Königs und nur wenige Gehminuten von der Koutoubia-Moschee, dem Djemaa el Fna und den Souks entfernt, erstreckt sich das Royal Mansour auf über sechs Hektaren innerhalb der historischen Stadtmauern. Die Anlage gleicht einer eigenen Medina mit verwinkelten Gassen, kunstvollen Innenhöfen, prachtvollen Gärten und traditioneller Handwerkskunst auf höchstem Niveau. Überall begegnen Sie meisterhaftem Zellige-Mosaik, geschnitztem Zedernholz und feinsten Materialien.
Absoluter Höhepunkt ist die aussergewöhnliche Privatsphäre: Dank eines weit verzweigten unterirdischen Servicenetzes bewegen sich Mitarbeitende weitgehend unsichtbar durch die Anlage, wodurch ein diskreter und nahezu perfekter Service gewährleistet wird. Mehrere Spitzenrestaurants, stilvolle Bars, Kids Club sowie die weitläufige Gartenanlage mit grossem beheiztem Pool runden das Angebot ab. Die Gastronomie zählt zu den herausragenden Erlebnissen des Royal Mansour. Mehrere renommierte Restaurants vereinen marokkanische, französische, italienische und mediterrane Einflüsse auf höchstem Niveau. Ob Fine Dining, authentische marokkanische Küche oder ein Essen inmitten der Gärten – jede Adresse überzeugt durch aussergewöhnliche Qualität und stilvolles Ambiente.
Angebot
Das über 2'500 m² grosse Spa zählt zu den schönsten Wellnessanlagen Marrakeschs. Unter einem spektakulären, lichtdurchfluteten Atrium verteilen sich Indoorpool, zwei traditionelle Hammams, Sauna, Fitnessraum und Behandlungsräume auf drei Ebenen.
Zimmer
Das Royal Mansour Marrakech verfügt über lediglich 53 Riads. Anstelle klassischer Hotelzimmer bewohnen Gäste ein eigenes mehrstöckiges Stadthaus mit Innenhof, elegantem Wohnbereich und privater Dachterrasse. Die Riads verbinden traditionelle marokkanische Architektur mit höchstem Wohnkomfort und sind individuell mit Antiquitäten, Kunsthandwerk und edlen Stoffen eingerichtet. Zur Auswahl stehen Superior Riads (140 m²), Premier Riads (175 m²) mit zusätzlicher Lounge im Parterre und traditionellem marokkanischem Zelt auf der Terrasse, mit zwei Schlafzimmern, Prestige Riads mit drei Schlafzimmern, mehreren Terrassen und eigenem Hammam sowie das spektakuläre Grand Riad mit vier Schlafzimmern und Pool.
Preis auf Anfrage
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