Im Besitz des marokkanischen Königs und nur wenige Gehminuten von der Koutoubia-Moschee, dem Djemaa el Fna und den Souks entfernt, erstreckt sich das Royal Mansour auf über sechs Hektaren innerhalb der historischen Stadtmauern. Die Anlage gleicht einer eigenen Medina mit verwinkelten Gassen, kunstvollen Innenhöfen, prachtvollen Gärten und traditioneller Handwerkskunst auf höchstem Niveau. Überall begegnen Sie meisterhaftem Zellige-Mosaik, geschnitztem Zedernholz und feinsten Materialien.

Absoluter Höhepunkt ist die aussergewöhnliche Privatsphäre: Dank eines weit verzweigten unterirdischen Servicenetzes bewegen sich Mitarbeitende weitgehend unsichtbar durch die Anlage, wodurch ein diskreter und nahezu perfekter Service gewährleistet wird. Mehrere Spitzenrestaurants, stilvolle Bars, Kids Club sowie die weitläufige Gartenanlage mit grossem beheiztem Pool runden das Angebot ab. Die Gastronomie zählt zu den herausragenden Erlebnissen des Royal Mansour. Mehrere renommierte Restaurants vereinen marokkanische, französische, italienische und mediterrane Einflüsse auf höchstem Niveau. Ob Fine Dining, authentische marokkanische Küche oder ein Essen inmitten der Gärten – jede Adresse überzeugt durch aussergewöhnliche Qualität und stilvolles Ambiente.