Badeferien an Marokkos Atlantikküste

Agadir liegt an einer weit geschwungenen Bucht im Süden Marokkos, dort, wo die Ausläufer des Atlasgebirges auf den Atlantik treffen. Nach dem Erdbeben von 1960 vollständig neu aufgebaut, wirkt die Stadt heute modern und grosszügig angelegt – mit breiten Boulevards, einer langen Uferpromenade und einem feinsandigen Strand, der flach ins Meer abfällt. Wer verwinkelte Medinas sucht, ist in Marrakesch oder Essaouira besser aufgehoben; Agadir punktet stattdessen mit unkomplizierter Ferienatmosphäre, guter Hotel-Infrastruktur und viel Platz am Wasser.

Rund 20 Kilometer nördlich beginnt eine andere Welt: Taghazout war lange ein einfaches Fischerdorf und hat sich zum bekanntesten Surfrevier des Landes entwickelt. Die Wellen des Atlantiks eignen sich für Einsteiger wie Könner, entsprechend gross ist das Angebot an Surfschulen. Mit der Taghazout Bay ist zudem eine neue Hotelzone entstanden, die Badeferien in ruhigerer Umgebung als im Stadtgebiet von Agadir ermöglicht.

Die Region ist ein Ganzjahresziel: Der Atlantik mildert die Sommerhitze, und im Winter bleibt es deutlich wärmer als in Mitteleuropa – ideal für Sonnenhungrige von Oktober bis April. Das Meerwasser ist wegen der kühlen Atlantikströmung allerdings ganzjährig eher frisch.

Agadir verfügt über einen internationalen Flughafen, und Marrakesch ist über die Autobahn in rund drei Stunden erreichbar – Badeferien lassen sich darum gut mit einer Marokko-Rundreise kombinieren. Lohnende Ausflüge führen ins palmengesäumte Paradise Valley im Hinterland, zu Argan-Kooperativen, in das Vogelschutzgebiet an der Mündung des Souss oder in die weiss-blaue Hafenstadt Essaouira. Weitere Ideen für Ihre Reiseplanung finden Sie auf unserer Marokko-Seite.