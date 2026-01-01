Agadir & Taghazout Reisen
Die weisse Stadt am Meer
THE VIEW Agadir
ab CHF 153.– / pro Person
Agadir
Das frisch renovierte Hotel ist nur durch die beliebte Uferpromenade vom schönen Sandstrand getrennt. Diverse...
Fairmont Taghazout Bay
ab CHF 198.– / pro Person
Taghazout Bay
Die moderne Hotelanlage liegt auf 18 Hektaren verteilt, direkt an der grossen Bucht von Taghazout. Ins Zentrum von...
Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa
Preis auf Anfrage
Agadir
Das Hotel liegt direkt am Strand von Agadir und ca. 20 Gehminuten vom Stadtzentrum mit diversen Einkaufs- und...
Riad Villa Blanche
ab CHF 118.– / pro Person
Agadir
Das Boutique-Hotel ist ca. 400 m vom Strand und 20 Gehminuten vom Zentrum entfernt. Es bietet einen Innenhof mit...
Sofitel Agadir Royal Bay Resort
ab CHF 147.– / pro Person
Agadir
Das Hotel liegt direkt am Strand von Agadir und ist lediglich 20 Gehminuten vom Zentrum entfernt. Es bietet eine...
Paradis Plage Resort
ab CHF 88.– / pro Person
Taghazout Bay
Die wunderschöne Ferienanlage und das erste Öko-Resort liegt direkt am 5 kilometerlangen Strand von Imi Ouaddar...
Radisson Blu Resort Taghazout Bay Surf Village
ab CHF 101.– / pro Person
Taghazout Bay
Die Bungalow-Anlage liegt, über 5 Hektaren verteilt, in der Bucht von Taghazout und lediglich 1 km vom Zentrum...
Dar Maktoub
ab CHF 86.– / pro Person
Agadir
Die Unterkunft liegt direkt vor dem Nationalpark «Souss Massa Drâa» (wichtigstes Vogel-Einzugsgebiet Marokkos) und 10...
The Yogi Surfer
ab CHF 111.– / pro Person
Taghazout Bay
Das stilvoll eingerichtete Boutique-Gästehaus liegt auf einem Hügel mit herrlichem Blick auf den Ozean und ca. 10...
Badeferien an Marokkos Atlantikküste
Agadir liegt an einer weit geschwungenen Bucht im Süden Marokkos, dort, wo die Ausläufer des Atlasgebirges auf den Atlantik treffen. Nach dem Erdbeben von 1960 vollständig neu aufgebaut, wirkt die Stadt heute modern und grosszügig angelegt – mit breiten Boulevards, einer langen Uferpromenade und einem feinsandigen Strand, der flach ins Meer abfällt. Wer verwinkelte Medinas sucht, ist in Marrakesch oder Essaouira besser aufgehoben; Agadir punktet stattdessen mit unkomplizierter Ferienatmosphäre, guter Hotel-Infrastruktur und viel Platz am Wasser.
Rund 20 Kilometer nördlich beginnt eine andere Welt: Taghazout war lange ein einfaches Fischerdorf und hat sich zum bekanntesten Surfrevier des Landes entwickelt. Die Wellen des Atlantiks eignen sich für Einsteiger wie Könner, entsprechend gross ist das Angebot an Surfschulen. Mit der Taghazout Bay ist zudem eine neue Hotelzone entstanden, die Badeferien in ruhigerer Umgebung als im Stadtgebiet von Agadir ermöglicht.
Die Region ist ein Ganzjahresziel: Der Atlantik mildert die Sommerhitze, und im Winter bleibt es deutlich wärmer als in Mitteleuropa – ideal für Sonnenhungrige von Oktober bis April. Das Meerwasser ist wegen der kühlen Atlantikströmung allerdings ganzjährig eher frisch.
Agadir verfügt über einen internationalen Flughafen, und Marrakesch ist über die Autobahn in rund drei Stunden erreichbar – Badeferien lassen sich darum gut mit einer Marokko-Rundreise kombinieren. Lohnende Ausflüge führen ins palmengesäumte Paradise Valley im Hinterland, zu Argan-Kooperativen, in das Vogelschutzgebiet an der Mündung des Souss oder in die weiss-blaue Hafenstadt Essaouira. Weitere Ideen für Ihre Reiseplanung finden Sie auf unserer Marokko-Seite.
Häufige Fragen zu Agadir und Taghazout
Die Küste um Agadir und Taghazout ist ein Ganzjahresziel: Der Atlantik mildert die Sommerhitze, und von Oktober bis April ist es deutlich wärmer als in der Schweiz – ideal für Sonnentage im Winterhalbjahr. Das Meerwasser bleibt wegen der kühlen Atlantikströmung ganzjährig eher frisch. Weitere praktische Hinweise finden Sie in unseren Marokko-Reiseinformationen.
Agadir verfügt über einen internationalen Flughafen; die Flugzeit ab der Schweiz beträgt rund vier Stunden. Alternativ fliegen Sie nach Marrakesch und erreichen die Küste über die Autobahn in rund drei Stunden – so lässt sich der Badeaufenthalt gut mit einer Marokko-Rundreise verbinden.
Ja. Taghazout ist das bekannteste Surfrevier Marokkos und bietet Spots für alle Niveaus: Sanfte Wellen für den Einstieg finden sich an den Sandstränden der Umgebung, während die bekannten Pointbreaks vor allem im Winterhalbjahr erfahrenen Surferinnen und Surfern vorbehalten sind. Zahlreiche Surfschulen und Surfcamps bieten Kurse und Materialmiete an.
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