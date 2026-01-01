Mandarin Oriental Marrakech
Marrakesch
Beschreibung
Einleitung
Das Luxushotel besteht aus einem Mix von orientalischem Charme und marokkanischen Akzenten. Es liegt lediglich ca. 10 Fahrminuten von der Medina entfernt sowie direkt neben den zwei Golfplätzen «Al Maaden» und «Royal Golf». Im «Shirvan» wird das Frühstück serviert – entdecken Sie die Welt der Seidenstrasse, das «Ling Ling» mit chinesischen Köstlichkeiten, das «Pool Garden» verwöhnt mittags mit internationaler Küche und abends geniessen Sie innovative Cocktails in der Shirvan Bar oder in der stylischen Loung «The Tent». Die 20 Hektar grosse Gartenanlage bietet absolute Ruhe - der perfekte Ort um zu Entspannen. Beheizbarer Pool.
Angebot
Das Spa bietet auf 1800 m2 mehrere Behandlungsräume, zwei Hammams und einen beheizbaren Innenpool. Es werden die verschiedensten Behandlungen angeboten.
Zimmer
Die modernen Suiten befinden sich alle im Hauptgebäude: die 6 Atlas Suiten (150 m2) verfügen über ein luxuriöses Badezimmer mit Dusche und Badewanne, TV, Nespresso-Maschine, Minibar und eine Terrasse mit einem Planschpool und Panoramasicht auf das Atlasgebirge, die zwei 2 Bedroom Atlas Suiten (192m2), die 2 Bedroom SPA Villa (290 m2) mit zwei Schlaf- und Badezimmer inkl. Terrasse mit Planschpool, die 2 Bedroom Panoramic Suite (218 m2) mit zwei Schlaf-und Badezimmer und zwei Plungepools sowie das 8 Bedroom Penthouse (1150 m2) mit 8 Schlaf- und Badezimmer.
Die Villen liegen verteilt in der Gartenanlage und bieten absolute Privatsphäre: die beeindruckenden 26 Mandarin Pool Villen (292 m2) verfügen über ein grosses, luxuriöses Badezimmer mit freistehender Badewanne, einem beheizbaren Pool im Garten, einen Jacuzzi, einen Essbereich sowie eine gemütliche Lounge. Die 11 2-Bedroom Oriental Pool Villen (423 m2), die 3 Bedroom Villen (711 m2) und die 4 Bedroom Grand Villa (1000 m2) verfügen jeweils über 2 bzw. 3 sowie 4 Schlaf- und Badezimmer.
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Joggingpfad, Fahrräder.
Sport gegen Gebühr
Yoga. Direkter Zugang zu den Golfplätzen «Royal Golf» und «Al Maaden Golf».
Preis auf Anfrage
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