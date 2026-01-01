Die modernen Suiten befinden sich alle im Hauptgebäude: die 6 Atlas Suiten (150 m2) verfügen über ein luxuriöses Badezimmer mit Dusche und Badewanne, TV, Nespresso-Maschine, Minibar und eine Terrasse mit einem Planschpool und Panoramasicht auf das Atlasgebirge, die zwei 2 Bedroom Atlas Suiten (192m2), die 2 Bedroom SPA Villa (290 m2) mit zwei Schlaf- und Badezimmer inkl. Terrasse mit Planschpool, die 2 Bedroom Panoramic Suite (218 m2) mit zwei Schlaf-und Badezimmer und zwei Plungepools sowie das 8 Bedroom Penthouse (1150 m2) mit 8 Schlaf- und Badezimmer.

Die Villen liegen verteilt in der Gartenanlage und bieten absolute Privatsphäre: die beeindruckenden 26 Mandarin Pool Villen (292 m2) verfügen über ein grosses, luxuriöses Badezimmer mit freistehender Badewanne, einem beheizbaren Pool im Garten, einen Jacuzzi, einen Essbereich sowie eine gemütliche Lounge. Die 11 2-Bedroom Oriental Pool Villen (423 m2), die 3 Bedroom Villen (711 m2) und die 4 Bedroom Grand Villa (1000 m2) verfügen jeweils über 2 bzw. 3 sowie 4 Schlaf- und Badezimmer.