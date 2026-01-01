Wenn Sie eintreten, betreten Sie eine elegante Welt, das von Frauen zu Ehren der Frau geschaffen wurde. Das Thema Frau ist in jedem Detail präsent und verströmt Sinnlichkeit, Eleganz und Raffinesse. Die Inspiration für La Brillante stammt aus der Geschichte des wunderschönen und glanzvollen Bahia Palastes, der angeblich von Ahmed Ben Moussa für seine Lieblingsmätresse Bahia gebaut wurde.



Eine Mischung aus modernen Möbeln und marokkanischen handgefertigten Stücken sowie die beeindruckenden marokkanischen Kaftan Kleider, welche man im ganzen Hotel antrifft.

Im wunderschönen Innenhof befindet sich chic in der Mitte der einladende Pool, einen Jacuzzi und gemütliche Lounges. Des Weiteren verfügt das Hotel über zwei exzellente Restaurants, in denen kulinarische Reisen sowohl in der lokalen als auch in der internationalen Küche angeboten werden. Die trendige Lounge-Bar auf der Dachterrasse, mit Sicht auf das majestätische Atlasgebirge und die Koutoubia-Moschee, ist ohne Zweifel ein beliebter Treffpunkt, um leckere Cocktails bei Sonnenuntergang zu geniessen. Bis zum Bahia Palast, den farbenfrohen Souks und dem Djemma el Fna sind es nur wenige Schritte. WiFi kostenfrei.