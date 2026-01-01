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Chefchaouen, Marokko

Chefchaouen Reisen vom Spezialisten

Das blaue Wunder Marokkos

Die Stadt Chefchaouen im Rif Gebirge in Marokkos ist eines der besonderen Highlights auf einer Rundreise durch Marokko. Die Häuserfassaden in der Altstadt sind durchweg in leuchtendem Blau gestrichen und die engen Gassen sind mit bunten Blumentopfen und rankenden Pflanzen geschmückt. Das verleiht der Stadt am Berg, die von ihren Bewohnern oft nur «Chaouen» genannt wird, ein einzigartiges Flair. Die kleine Oase vor den Toren der Sahara ist ein Domizil der Entspannung in Ihren Marokko Ferien. Sprechen Sie unsere Marokko Spezialisten für Unterkünfte und Aktivitäten in Chefchaouen gerne an.

Lina Ryad & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 140.– / pro Person
Chefchaouen
TAJ Chefchaouen Luxury Hotel & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 106.– / pro Person
Chefchaouen
In erhöhter Lage bietet das Hotel schöne Ausblicke auf die Altstadt und die umliegenden Berge. Zur Infrastruktur...
Dar EchchaouenHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 85.– / pro Person
Chefchaouen
Am Rand der Medina, nur wenige Gehminuten vom Zentrum entfernt, überzeugt das Dar Echchaouen mit herrlicher Aussicht...
La Petite ChefchaouenHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 76.– / pro Person
Chefchaouen
Das La Petite Chefchaouen liegt inmitten der Medina und bietet eine schöne Dachterrasse mit traumhaftem Blick auf die...
Riad AlhambraHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 62.– / pro Person
Chefchaouen
Riad NilaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 92.– / pro Person
Chefchaouen

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