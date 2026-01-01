Chefchaouen Reisen vom Spezialisten
Das blaue Wunder Marokkos
TAJ Chefchaouen Luxury Hotel & Spa
ab CHF 106.– / pro Person
Chefchaouen
In erhöhter Lage bietet das Hotel schöne Ausblicke auf die Altstadt und die umliegenden Berge. Zur Infrastruktur...
Dar Echchaouen
ab CHF 85.– / pro Person
Chefchaouen
Am Rand der Medina, nur wenige Gehminuten vom Zentrum entfernt, überzeugt das Dar Echchaouen mit herrlicher Aussicht...
La Petite Chefchaouen
ab CHF 76.– / pro Person
Chefchaouen
Das La Petite Chefchaouen liegt inmitten der Medina und bietet eine schöne Dachterrasse mit traumhaftem Blick auf die...
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