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Casablanca, Marokko

Casablanca Reisen vom Spezialisten

Pulsierende Metropole und lebendige Hafenstadt

Eine geschichtsträchtige Stadt ist Casablanca. Unsere Ferienangebote führen Sie direkt zu dieser Metropole und Sie können weitaus mehr als nur die aus dem Meer ragende Moschee Hassan II. bestaunen. Die Einwohner sind stolz auf ihre Altstadt mit den zahlreichen historischen und bekannten Bauten. Die Altstadt ist von einer Wehrmauer umgeben und in den Abend- und Nachtstunden entwickelt sich die Stadt zu einer Flaniermeile. Im Idealfall kombinieren Sie eine Rundreise durch Marokko mit einem Zwischenstopp in der wunderschönen Stadt Casablanca. Erkundigen Sie sich einfach bei unseren Spezialisten nach Angeboten.

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Four Seasons Hotel Casablanca: CBL_059
Four Seasons Hotel Casablanca: CBL_031
Four Seasons Hotel CasablancaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Casablanca
Das Hotel liegt ca. 10 Fahrminuten vom Zentrum entfernt, direkt an der Corniche von Casablanca und ist Teil des Anfa...
Boutique Hotel Le Doge Casablanca: facilities:
Boutique Hotel Le Doge Casablanca: f&b:
Boutique Hotel Le Doge CasablancaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Casablanca
Das Schmuckstück liegt im Herzen der Stadt, im ruhigen Art-Déco-Viertels, wo die ganzen Juwelen der Architektur...
Royal Mansour Casablanca: Suite Royale
Royal Mansour Casablanca: La Grande Table Marocaine
Royal Mansour CasablancaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Casablanca
Das exklusive Haus liegt zentral im Art-Déco-Viertel, unweit der Hassan-II.-Moschee. Medina und Zentralmarkt sind in...
Sofitel Casablanca Tour Blanche: f&b:
Sofitel Casablanca Tour Blanche: f&b:
Sofitel Casablanca Tour BlancheHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Casablanca
Das moderne Hotel bietet zwei Restaurants (internationales Buffet und orientalisches à la carte), eine Piano-Bar,...
Marly Boutique Hotel in Casablanca: exterior:
Marly Boutique Hotel in Casablanca: f&b:
Marly Boutique HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 149.– / pro Person
Casablanca
Das Boutique‑Hotel gilt als verstecktes Juwel im lebendigen Maarif‑Viertel und verbindet Art‑Déco‑Charme mit modernem...
Hotel Kenzi Basma Casablanca: Suite
Hotel Kenzi Basma Casablanca: f&b:
Hotel Kenzi Basma CasablancaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Casablanca
Das Hotel bietet in Gehdistanz Restaurants und Cafés, das Zentrum ist einige Fahrminuten entfernt. Das Restaurant...
Le Square by Onomo Collection in Casablanca: f&b:
Le Square by Onomo Collection in Casablanca: exterior:
Le Square by Onomo CollectionHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 102.– / pro Person
Casablanca
Das charmante Haus liegt zentral nahe wichtiger Sehenswürdigkeiten und verbindet zeitgenössisches Design mit lokalen...
Kaan Casablanca: f&b:
Kaan Casablanca: exterior:
Kaan CasablancaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 87.– / pro Person
Casablanca
Das trendige Haus versteht sich als lebendiger Treffpunkt und verbindet modernes Design mit lokalem Charakter....

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