Eine geschichtsträchtige Stadt ist Casablanca. Unsere Ferienangebote führen Sie direkt zu dieser Metropole und Sie können weitaus mehr als nur die aus dem Meer ragende Moschee Hassan II. bestaunen. Die Einwohner sind stolz auf ihre Altstadt mit den zahlreichen historischen und bekannten Bauten. Die Altstadt ist von einer Wehrmauer umgeben und in den Abend- und Nachtstunden entwickelt sich die Stadt zu einer Flaniermeile. Im Idealfall kombinieren Sie eine Rundreise durch Marokko mit einem Zwischenstopp in der wunderschönen Stadt Casablanca. Erkundigen Sie sich einfach bei unseren Spezialisten nach Angeboten.