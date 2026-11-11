Casablanca Reisen vom Spezialisten
Pulsierende Metropole und lebendige Hafenstadt
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Four Seasons Hotel Casablanca
Preis auf Anfrage
Casablanca
Das Hotel liegt ca. 10 Fahrminuten vom Zentrum entfernt, direkt an der Corniche von Casablanca und ist Teil des Anfa...
Boutique Hotel Le Doge Casablanca
Preis auf Anfrage
Casablanca
Das Schmuckstück liegt im Herzen der Stadt, im ruhigen Art-Déco-Viertels, wo die ganzen Juwelen der Architektur...
Royal Mansour Casablanca
Preis auf Anfrage
Casablanca
Das exklusive Haus liegt zentral im Art-Déco-Viertel, unweit der Hassan-II.-Moschee. Medina und Zentralmarkt sind in...
Sofitel Casablanca Tour Blanche
Preis auf Anfrage
Casablanca
Das moderne Hotel bietet zwei Restaurants (internationales Buffet und orientalisches à la carte), eine Piano-Bar,...
Marly Boutique Hotel
ab CHF 149.– / pro Person
Casablanca
Das Boutique‑Hotel gilt als verstecktes Juwel im lebendigen Maarif‑Viertel und verbindet Art‑Déco‑Charme mit modernem...
Hotel Kenzi Basma Casablanca
Preis auf Anfrage
Casablanca
Das Hotel bietet in Gehdistanz Restaurants und Cafés, das Zentrum ist einige Fahrminuten entfernt. Das Restaurant...
Le Square by Onomo Collection
ab CHF 102.– / pro Person
Casablanca
Das charmante Haus liegt zentral nahe wichtiger Sehenswürdigkeiten und verbindet zeitgenössisches Design mit lokalen...
Kaan Casablanca
ab CHF 87.– / pro Person
Casablanca
Das trendige Haus versteht sich als lebendiger Treffpunkt und verbindet modernes Design mit lokalem Charakter....