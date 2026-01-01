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Zagora und Foum Zguid und Agdz, Marokko

Zagora, Foum Zguid & Agdz Reisen vom Spezialisten

Grüne Oasen in der Wüste

Das Drâa-Tal zieht sich wie ein grünes Band durch die sonst ockerfarbene Landschaft. Inmitten des grünen Gürtels von Marokko liegt Zagora, das «Tor zur Wüste». Hier liessen sich schon die Händler Früchte und Datteln schmecken, bevor sie mit ihren Karawanen die weite Reise durch die Sahara bis Timbuktu antraten. In der Oase Foum Zguid befindet sich der Markt in unmittelbarer Nähe zu Zagora. Etwas weiter nördlich liegt das Städtchen Agdz, das ihre Besucher mit einem schönen Souk und kulinarischen Köstlichkeiten empfängt.

Besuchen Sie Zagora, Foum Zguid & Agdz auf Ihrer Rundreise durch Marokko. Unsere Marokko Spezialisten stellen Ihnen gerne die passende Route mit Unterkünften für Sie zusammen.

Kasbah HniniHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 62.– / pro Person
Agdz
Dar HniniHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 189.– / pro Person
Agdz
Kasbah AzulHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 116.– / pro Person
Agdz
Azalai Desert LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 121.– / pro Person
Zagora
Dar QamarHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 59.– / pro Person
Agdz
Die authentische Unterkunft befindet sich im Herzen der Palmeraie des reizenden Drâa-Tals, ca. 2 km ausserhalb vom...
Lodge Hara OasisHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 62.– / pro Person
Agdz
Riad Dar SofianHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 67.– / pro Person
Zagora
Bab RimalHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 72.– / pro Person
Foum Zguid
Das charmante Hotel bietet ein Restaurant, eine gemütliche Lounge, eine Boutique und eine traumhafte Terrasse mit...

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