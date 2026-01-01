Zagora, Foum Zguid & Agdz Reisen vom Spezialisten
Grüne Oasen in der Wüste
Dar Qamar
ab CHF 59.– / pro Person
Agdz
Die authentische Unterkunft befindet sich im Herzen der Palmeraie des reizenden Drâa-Tals, ca. 2 km ausserhalb vom...
Bab Rimal
ab CHF 72.– / pro Person
Foum Zguid
Das charmante Hotel bietet ein Restaurant, eine gemütliche Lounge, eine Boutique und eine traumhafte Terrasse mit...
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