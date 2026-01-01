Das Drâa-Tal zieht sich wie ein grünes Band durch die sonst ockerfarbene Landschaft. Inmitten des grünen Gürtels von Marokko liegt Zagora, das «Tor zur Wüste». Hier liessen sich schon die Händler Früchte und Datteln schmecken, bevor sie mit ihren Karawanen die weite Reise durch die Sahara bis Timbuktu antraten. In der Oase Foum Zguid befindet sich der Markt in unmittelbarer Nähe zu Zagora. Etwas weiter nördlich liegt das Städtchen Agdz, das ihre Besucher mit einem schönen Souk und kulinarischen Köstlichkeiten empfängt.

Besuchen Sie Zagora, Foum Zguid & Agdz auf Ihrer Rundreise durch Marokko. Unsere Marokko Spezialisten stellen Ihnen gerne die passende Route mit Unterkünften für Sie zusammen.