Schlichtes Dekor betont die Raffinesse antiker Elemente. Alle Zimmer sind ausgestattet mit individuellem Badezimmer mit Dusche oder Badewanne, Klimaanlage/Heizung, TV, Minibar, Safe, teilweise Cheminée und Balkon oder Terrasse. Die 9 Classic haben eine Wohnfläche von 25 m2, die 13 Junior Suiten (40 m2) bieten zusätzlich eine Sitzecke und die 4 Premium Suiten (70 – 100 m2) verfügen zusätzlich über einen separaten Salon, 2 davon mit privatem Garten.

Die 7 Residences Private Pool (ca. 125 m2) haben jeweils einen privaten Garten mit eigenem Pool (5 davon beheizbar, gegen Gebühr). Sie verfügen neben der grosszügigen Suite mit Cheminée über einen separaten Salon im Gebäude nebenan. 5 Suiten teilweise mit Pool oder Jacuzzi und eine davon für bis zu 6 Personen.