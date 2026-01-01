Les Deux Tours
Marrakesch
Beschreibung
Einleitung
Kleine Spazierwege, üppige Bepflanzung und gemütliche Sitzecken verteilen sich über das gesamte Gelände und laden zum Verweilen ein. Ob ein gutes Buch auf einem der Tagesbetten im Garten, ein Glas Wein am Cheminée oder ein Sonnenbad am Pool, hier bleiben keine Wünsche offen. Der Service ist persönlich und herzlich, die Anlage liebevoll und individuell gestaltet. Das Hotel verfügt über einen Hauptpool (30 x 5 m, beheizt), eine Boutique, einen Salon mit Cheminée, ein Billard-Raum, eine Bar, das Pergola Restaurant für kleine Snacks am Pool, die Yoshi Bar mit japanischen Spezialitäten und das Salammbô Restaurant, wo Sie abends mit französischen, thailändischen und marokkanischen Gerichten verwöhnt werden. WiFi kostenfrei.
Angebot
Das einzigartige „Les Bains des Deux Tours“ Spa bietet ein traditionelles Hammam und zahlreiche Körperbehandlungen und Massagen. Fitnessraum.
Zimmer
Schlichtes Dekor betont die Raffinesse antiker Elemente. Alle Zimmer sind ausgestattet mit individuellem Badezimmer mit Dusche oder Badewanne, Klimaanlage/Heizung, TV, Minibar, Safe, teilweise Cheminée und Balkon oder Terrasse. Die 9 Classic haben eine Wohnfläche von 25 m2, die 13 Junior Suiten (40 m2) bieten zusätzlich eine Sitzecke und die 4 Premium Suiten (70 – 100 m2) verfügen zusätzlich über einen separaten Salon, 2 davon mit privatem Garten.
Die 7 Residences Private Pool (ca. 125 m2) haben jeweils einen privaten Garten mit eigenem Pool (5 davon beheizbar, gegen Gebühr). Sie verfügen neben der grosszügigen Suite mit Cheminée über einen separaten Salon im Gebäude nebenan. 5 Suiten teilweise mit Pool oder Jacuzzi und eine davon für bis zu 6 Personen.
Sport gegen Gebühr
Fitnessraum. Lediglich 15 Fahrminuten entfernt liegen die bekanntesten Golfplätze Marrakeschs.
ab CHF 194.– / pro Person
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