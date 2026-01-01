Lage und Anreise

Fès liegt im Norden Marokkos im Landesinneren – wer hierher reist, plant eine Kulturreise, keine Badeferien. Die Anreise erfolgt entweder direkt über den internationalen Flughafen von Fès oder via Casablanca; von dort bestehen Bahn- und Strassenverbindungen in die Königsstadt. Wichtig für die Planung: Die Altstadt Fès el-Bali ist weitgehend autofrei. Fahrzeuge bleiben an den Stadttoren, Waren werden mit Maultieren und Handkarren transportiert – und auch Ihr Gepäck wird auf den letzten Metern zum Riad von Trägern gebracht.

Riad in der Medina oder Hotel in der Ville Nouvelle?

Fès besteht aus drei Teilen: der Altstadt Fès el-Bali, dem angrenzenden Fès el-Jdid mit dem Königspalast und der Mellah, dem ehemaligen jüdischen Viertel, sowie der Ville Nouvelle aus der französischen Protektoratszeit. Diese Struktur bestimmt die Hotelwahl.

Riads sind traditionelle Stadthäuser, die sich um einen Innenhof gruppieren; viele wurden zu Gästehäusern und Boutique-Hotels umgebaut. Wer in der Medina wohnt, erlebt die Stadt am direktesten, erreicht seine Unterkunft aber nur zu Fuss durch die Gassen. Hotels in der Ville Nouvelle bieten dafür Zufahrt, Parkmöglichkeiten und oft mehr Platz – die praktischere Wahl für Mietwagenreisende und alle, die abends Distanz zum Gassengewirr schätzen.

Beste Reisezeit für Fès

Das Klima im marokkanischen Landesinneren ist kontinental geprägt: Die Sommer sind heiss, die Winter kühl mit kalten Nächten. Als angenehmste Reisezeit gelten Frühling und Herbst, wenn sich die Medina gut zu Fuss erkunden lässt. Wer im Sommer reist, legt Besichtigungen am besten auf den Morgen und wählt ein Riad mit schattigem Innenhof oder ein Hotel mit Pool.

Was sich mit Fès kombinieren lässt

Fès ist selten das einzige Ziel einer Marokko-Reise, sondern ein logischer Baustein auf mehreren klassischen Routen:

Meknès und Volubilis: die Nachbar-Königsstadt und die römische Ausgrabungsstätte westlich von Fès, gut als Tagesausflug machbar

Chefchaouen: das Städtchen mit den blau getünchten Gassen im Rif-Gebirge nördlich von Fès

Mittlerer Atlas: der Bergort Ifrane und die Zedernwälder auf dem Weg nach Süden

Sahara: über den Mittleren Atlas Richtung Südosten zu den Dünen des Erg Chebbi bei Merzouga

Königsstädte-Route: Fès als Etappe zwischen Rabat, Meknès und Marrakesch

Ob Sie Marokko mit dem Mietwagen, mit privatem Fahrer oder im Rahmen einer Rundreise entdecken möchten: Unsere Marokko-Spezialisten stellen Unterkunft und Route passend zusammen und beraten Sie bei der Wahl zwischen Riad und Stadthotel gerne persönlich.