Beschreibung

Einleitung Das charmante Riad liegt im Herzen der Medina, nur wenige Schritte vom Gauklerplatz Djemaa el Fna entfernt – ideal für alle, die Marrakesch authentisch erleben möchten. Im traditionellen andalusisch-marokkanischen Stil erbaut, bietet das ehemalige Privathaus einen stimmungsvollen Innenhof mit Brunnen und kleinem Pool, ideal zum Entspannen nach einem Stadtbummel. Die Dachterrasse mit Liegebereich, Aussendusche und einer Pergola lädt zum Verweilen ein – hier wird bei schönem Wetter das Frühstück serviert. WiFi kostenfrei.

Zimmer Die individuell eingerichteten Zimmer spiegeln marokkanisches Handwerk wider – mit Tadelakt-Wänden im Badezimmer, bunten Mosaikböden und stilvollen Details. Alle verfügen über Dusche/WC, Klimaanlage/Heizung. Einige Zimmer haben zudem Zugang zu einem kleinen Patio oder zur Terrasse. Unterteilt werden Sie je nach Grösse in folgende Kategorien: 2 Standard, 4 Deluxe und eine Suite.