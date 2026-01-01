Die ehemalige Residenz der Familie Bennani Smires wurde mit viel Liebe zum Detail mit besten Handwerkern und in Zusammenarbeit mit dem Stararchitekten Jacques Garcia in ein Luxushotel umgebaut. Die Leidenschaft für Pferde zeigt sich in Dekoration und Stallungen für die edlen Vollblutaraber-Pferde in den andalusischen Gärten. Bei einem Besuch des hoteleigenen Gestüts können Sie die prämierten Pferde hautnah erleben. Gleichzeitig überzeugt das Selman Marrakech als elegantes Boutique-Hotel mit persönlichem Service, ausgezeichneter Küche und entspannter, stilvoller Atmosphäre – auch ohne Interesse an Pferden.

Kulinarisch bietet das Hotel ein à la carte Hauptrestaurant sowie das Restaurant «The Pavilion» im Garten (mit Sonntagsbrunch und Pferdevorführungen). Ergänzt wird das Angebot durch das Restaurant «SABO» mit französischer Küche sowie mediterrane Gerichte am Pool und Spezialitäten im «Assyl». Eine stilvolle Bar und Lounge runden das Angebot ab. Die Medina ist nur wenige Fahrminuten entfernt.