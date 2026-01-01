Selman Marrakech
Marrakesch
Beschreibung
Einleitung
Die ehemalige Residenz der Familie Bennani Smires wurde mit viel Liebe zum Detail mit besten Handwerkern und in Zusammenarbeit mit dem Stararchitekten Jacques Garcia in ein Luxushotel umgebaut. Die Leidenschaft für Pferde zeigt sich in Dekoration und Stallungen für die edlen Vollblutaraber-Pferde in den andalusischen Gärten. Bei einem Besuch des hoteleigenen Gestüts können Sie die prämierten Pferde hautnah erleben. Gleichzeitig überzeugt das Selman Marrakech als elegantes Boutique-Hotel mit persönlichem Service, ausgezeichneter Küche und entspannter, stilvoller Atmosphäre – auch ohne Interesse an Pferden.
Kulinarisch bietet das Hotel ein à la carte Hauptrestaurant sowie das Restaurant «The Pavilion» im Garten (mit Sonntagsbrunch und Pferdevorführungen). Ergänzt wird das Angebot durch das Restaurant «SABO» mit französischer Küche sowie mediterrane Gerichte am Pool und Spezialitäten im «Assyl». Eine stilvolle Bar und Lounge runden das Angebot ab. Die Medina ist nur wenige Fahrminuten entfernt.
Angebot
Das grosse, orientalisch inspirierte Spa «Espace Vitalité Chenot» bietet einen beheizbaren Pool, mehrere Behandlungsräume, zwei Hammams und einen Fitnessraum. Die Behandlungen basieren auf der renommierten Chenot-Methode mit Fokus auf Regeneration und Wohlbefinden.
Zimmer
Die Zimmer vereinen traditionelle Materialien mit modernen Akzenten und verfügen über Badewanne, Dusche, TV, Kaffeemaschine, Minibar, Sitzecke sowie Terrasse/Balkon. Unterteilt werden sie wie folgt: 6 Classic (55 m2) im Parterre mit Sicht auf die andalusischen Gärten. 6 Superior (55 m2), 18 Deluxe (70 m2) und 20 Junior Suiten (70m2) in der ersten Etage mit Aussicht auf Garten/Atlasgebirge, 5 Suiten (120 m2) mit zwei Terrassen mit Blick auf den Pool/Garten/Atlasgebirge. Die Villen bieten viel Privatsphäre und Komfort mit beheizten Pools, Butler-Service und privatem Eingang: eine Pool Villa Selman (2 Bedroom, 700 m²) sowie vier 1 Bedroom Riads (580 m²).
Sport gegen Gebühr
Reiten. Vier Golfplätze liegen unmittelbar rund um das Hotel, weitere in nächster Umgebung.
Kinder
Kids-Club für 3 -11 Jahre mit kleinem Spielplatz, Pony-Reiten und Kutschenfahrten im Garten.
ab CHF 381.– / pro Person
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