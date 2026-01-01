Les Jardins de la Medina
Marrakesch
Beschreibung
Einleitung
In unmittelbarer Nähe der Sehenswürdigkeiten liegt das Boutique-Hotel mit Riad-Atmosphäre und Mitglied der «Hôtel de Charme et Caractère Luxury». Es liegt in einem idyllischen, 3000 m2 grossen Garten mit jahrhundertalten Oliven und Orangenbäumen. Überall im Garten oder auf der mehrstufigen Terrasse finden sich gemütliche und lauschige Ecken, die zum Entspannen einladen. Der grosse Pool (im Winter beheizt) mit Sonnenliegen sorgt für die nötige Abkühlung. Des Weiteren bietet das Hotel eine Boutique, eine Bibliothek, einen TV-Salon und eine gemütliche Bar. Das bekannte Restaurant serviert französische und internationale Gerichte. WiFi kostenfrei.
Angebot
Schönes Spa mit Hammam bietet Massagen, Fitnessgeräte im Garten und einen traditionellen Barbier für die Herren.
Zimmer
Die Zimmer sind hell und freundlich eingerichtet und verfügen über ein Badezimmer mit Badewanne oder Dusche, Fön, Klimaanlage/ Heizung, TV, Minibar, Teekocher, Kaffeemaschine mit 2 Kapseln/Tag und Safe. Einige Zimmer verfügen zusätzlich über ein Cheminée. Zudem stehen verschiedene Düfte für’s Zimmer zur Auswahl. Die 23 Supérieur Patio (obere Etage) oder Jardins (Parterre o. obere Etage) bieten Sicht auf den Innenhof oder den Garten.
Die 6 Solariums liegen in der ersten Etage, sind mit Kaffeemaschine mit uneingeschränkter Anzahl Kapseln, iPhone-Station und privater Terrasse/Balkon mit Gartensicht ausgestattet sowie erhält man eine halbe Flasche Wein bei Ankunft im Zimmer. Die 7 Sultane sind noch grösser, teilweise mit Cheminée und haben eine gemütliche Terrasse. Zudem erhält man eine Flasche Wein bei Ankunft im Zimmer.
ab CHF 130.– / pro Person
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