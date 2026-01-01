Die Zimmer sind hell und freundlich eingerichtet und verfügen über ein Badezimmer mit Badewanne oder Dusche, Fön, Klimaanlage/ Heizung, TV, Minibar, Teekocher, Kaffeemaschine mit 2 Kapseln/Tag und Safe. Einige Zimmer verfügen zusätzlich über ein Cheminée. Zudem stehen verschiedene Düfte für’s Zimmer zur Auswahl. Die 23 Supérieur Patio (obere Etage) oder Jardins (Parterre o. obere Etage) bieten Sicht auf den Innenhof oder den Garten.

Die 6 Solariums liegen in der ersten Etage, sind mit Kaffeemaschine mit uneingeschränkter Anzahl Kapseln, iPhone-Station und privater Terrasse/Balkon mit Gartensicht ausgestattet sowie erhält man eine halbe Flasche Wein bei Ankunft im Zimmer. Die 7 Sultane sind noch grösser, teilweise mit Cheminée und haben eine gemütliche Terrasse. Zudem erhält man eine Flasche Wein bei Ankunft im Zimmer.