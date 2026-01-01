El Fenn
Marrakesch
Beschreibung
Einleitung
Nur wenige Gehminuten vom Djemaa el Fna entfernt, zählt El Fenn zu den bekanntesten Boutique-Hotels Marrakeschs. Das von Vanessa Branson gegründete Haus verbindet 8 traditionelle Riads zu einem einzigartigen Refugium voller Kunst, Design und marokkanischer Handwerkskunst. Farbenfrohe Patios, üppige Gärten, drei Pools, mehrere Restaurants, eine Cocktailbar, Boutique sowie eine bedeutende Sammlung zeitgenössischer Kunst prägen das Ambiente. Highlight ist die weitläufige Dachterrasse mit beheiztem Pool und spektakulären Ausblicken auf die Koutoubia-Moschee und das Atlasgebirge. Sie gilt als einer der beliebtesten Treffpunkte Marrakeschs für Apéro und Sundowner.
Angebot
Das Spa bietet ein traditionelles Hammam, Massagen sowie verschiedene Gesichts- und Körperbehandlungen mit hochwertigen marokkanischen Naturprodukten.
Zimmer
Jede Unterkunft (ab 43 m²) ist ein Unikat und kombiniert marokkanische Architektur mit zeitgenössischem Design, ausgewählter Kunst und kräftigen Farben. Zur Ausstattung gehören offene Badezimmer mit Regendusche und Badewanne, teilweise Cheminée, Terrasse oder Aussendusche. Kategorien: Medium – stilvolle Designzimmer; Large – mit mehr Raum und oft zusätzlichem Sitzbereich; Extra Large - besonders grosszügig, teils mit Terrasse; Pool – mit privatem Pool oder direktem Poolzugang; Suiten mit 2–3 Schlafzimmern. Für Familien oder Freunde steht zudem ein separates Private Riad mit 5 Schlafzimmern, 2 Pools und Dachterrasse zur Verfügung.
Preis auf Anfrage
Loading map...