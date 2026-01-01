Beschreibung

Einleitung Nur wenige Gehminuten vom Djemaa el Fna entfernt, zählt El Fenn zu den bekanntesten Boutique-Hotels Marrakeschs. Das von Vanessa Branson gegründete Haus verbindet 8 traditionelle Riads zu einem einzigartigen Refugium voller Kunst, Design und marokkanischer Handwerkskunst. Farbenfrohe Patios, üppige Gärten, drei Pools, mehrere Restaurants, eine Cocktailbar, Boutique sowie eine bedeutende Sammlung zeitgenössischer Kunst prägen das Ambiente. Highlight ist die weitläufige Dachterrasse mit beheiztem Pool und spektakulären Ausblicken auf die Koutoubia-Moschee und das Atlasgebirge. Sie gilt als einer der beliebtesten Treffpunkte Marrakeschs für Apéro und Sundowner.

Angebot Das Spa bietet ein traditionelles Hammam, Massagen sowie verschiedene Gesichts- und Körperbehandlungen mit hochwertigen marokkanischen Naturprodukten.