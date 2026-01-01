Fairmont Royal Palm
Marrakesch
Beschreibung
Einleitung
Das grosszügige Hotel in einem Mix aus Berber-Tradition und Vintage-Stil verteilt sich auf 231 Hektaren. Dazu gehören eine wunderschön angelegte Poolanlage (2000 m2, beheizbar), Boutiquen, 4 Restaurants mit orientalischer, mexikanischer, mediterraner und internationaler Küche sowie eine Bar im Hotel mit Cheminée und Klavier, die für Cocktails einlädt und abends mit Live-Musik unterhält sowie ein weiteres Restaurant und eine Bar Golf-Platz. Ins Stadtzentrum sind es ca. 20 Fahrminuten. WiFi kostenfrei.
Angebot
Das Spa verfügt über 3500 m2 mit 17 Behandlungsräumen, Hammam, Sauna, 25 m-Pool (beheizt), Yoga Pavillon, Beautysalon.
Zimmer
20 Deluxe (72 m2) sind sehr grosszügig und mit warmen Farben eingerichtet. Sie verfügen über Dusche und Badewanne, Fön, Klimaanlage, TV, Kaffee- und Teemaschine, Minibar, Safe, eine Sitzecke und eine Terrasse/Balkon. Die 64 Junior Suiten (86 m2) sind geräumiger, Parterre mit Garten- bzw. obere Etage mit Atlas-Sicht. Die 26 Deluxe Suiten (126 m2) bieten einen separaten Wohnbereich und zwei Terrassen/Balkone mit Garten- oder Atlas-Sicht.
Die 8 Family Suiten (124 m2) bieten zwei Schlaf- und Badezimmer sowie zwei Terrassen/Balkone und einen gemeinsamen Wohnbereich. Die Luxury Family Suiten (198 m2) bestehen aus einem Deluxe oder einer Junior Suite und einer Senior Suite mit Verbindungstüre. Des Weiteren bietet das Hotel eine Penthouse Suite und jeweils mit 2 Schlaf- und Badezimmern: die Presidential Suite und die Prince Villen zusätzlich mit eigenem Pool und Hammam.
Gratis-Sport
Grosses Fitnesscenter, Tischtennis, 4 Tennisplätze, 1 Squashhalle.
Sport gegen Gebühr
Der von Cabell B. Robinson entworfene 18-Loch (Par 72) Golfplatz «Royal Palm Golf Club» auf 72 Hektaren ist ein wahres Meisterwerk und zählt zu den spektakulärsten Golfplätzen in Marrakesch.
Kinder
Der Kids-Club für Kinder von 3 – 12 Jahren verfügt über einen Pool, einen Mini-Tennisplatz, eine Töpferei- und Mal-Werkstatt sowie einen Spielplatz.
ab CHF 281.– / pro Person
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