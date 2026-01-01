20 Deluxe (72 m2) sind sehr grosszügig und mit warmen Farben eingerichtet. Sie verfügen über Dusche und Badewanne, Fön, Klimaanlage, TV, Kaffee- und Teemaschine, Minibar, Safe, eine Sitzecke und eine Terrasse/Balkon. Die 64 Junior Suiten (86 m2) sind geräumiger, Parterre mit Garten- bzw. obere Etage mit Atlas-Sicht. Die 26 Deluxe Suiten (126 m2) bieten einen separaten Wohnbereich und zwei Terrassen/Balkone mit Garten- oder Atlas-Sicht.

Die 8 Family Suiten (124 m2) bieten zwei Schlaf- und Badezimmer sowie zwei Terrassen/Balkone und einen gemeinsamen Wohnbereich. Die Luxury Family Suiten (198 m2) bestehen aus einem Deluxe oder einer Junior Suite und einer Senior Suite mit Verbindungstüre. Des Weiteren bietet das Hotel eine Penthouse Suite und jeweils mit 2 Schlaf- und Badezimmern: die Presidential Suite und die Prince Villen zusätzlich mit eigenem Pool und Hammam.