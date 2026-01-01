La Sultana Marrakech
Marrakesch
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel liegt direkt neben den Saadier-Gräbern und lediglich 10 Fussminuten vom Gauklerplatz Djemma el Fna entfernt. Es besteht aus 5 komplett unterschiedlichen Riads und wurde während 3 Jahren, in Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbehörde, umgebaut. Perfekt kombiniert das Haus traditionelle Bauweisen und Materialien mit modernster Technik. Der Innenhof mit Orangenbäumen, Palmen und Blumen schafft eine zauberhafte Stimmung mitten im lebhaften Stadtzentrum.
Die grosse Dachterrasse eröffnet einen atemberaubenden Blick über die Dächer der Medina sowie das Atlasgebirge. Das Hotel verfügt über ein Restaurant, eine Bibliothek, eine Boutique und einen beheizbaren Pool im Patio sowie einen weiteren, kleinen Pool auf der Terrasse. WiFi kostenfrei.
Angebot
Wunderschönes Spa mit Massageräumen, Hammam, Sauna und Jacuzzi sowie einem Fitnessraum.
Zimmer
Die luxuriösen Zimmer und Suiten sind mit edlen Antiquitäten, Gemälden oder Kunsthandwerken ausgestattet. Alle verfügen über eine Badewanne und Dusche, Fön, Klimaanlage/ Heizung, TV, Minibar (nicht alkoholische Getränke sind inbegriffen), Safe und eine Sitzecke mit Cheminée (nicht beheizbar). Aufgeteilt sind die Zimmer unter Riad Room (40 m2), Junior Suiten (45 m2), Suiten (75 m2) und Suiten Deluxe, welche beide zusätzlich über einen Balkon verfügen. Exclusive Suite.
ab CHF 425.– / pro Person
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