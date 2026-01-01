Das Hotel liegt direkt neben den Saadier-Gräbern und lediglich 10 Fussminuten vom Gauklerplatz Djemma el Fna entfernt. Es besteht aus 5 komplett unterschiedlichen Riads und wurde während 3 Jahren, in Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbehörde, umgebaut. Perfekt kombiniert das Haus traditionelle Bauweisen und Materialien mit modernster Technik. Der Innenhof mit Orangenbäumen, Palmen und Blumen schafft eine zauberhafte Stimmung mitten im lebhaften Stadtzentrum.

Die grosse Dachterrasse eröffnet einen atemberaubenden Blick über die Dächer der Medina sowie das Atlasgebirge. Das Hotel verfügt über ein Restaurant, eine Bibliothek, eine Boutique und einen beheizbaren Pool im Patio sowie einen weiteren, kleinen Pool auf der Terrasse. WiFi kostenfrei.