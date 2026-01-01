Das Boutique-Hotel liegt im Hivernage Quartier, ca. 30 Gehminuten vom Djemma el Fna entfernt. Der typische Stil Südmarokkos prägt das Hotel ebenso wie die islamisch-maurische Architektur. Mosaikböden, handgefertigte Brunnen und verstreute Rosenblätter versetzen einen in einen Traum aus 1001 Nacht. Eingebettet in einen üppigen, jahrhundertealten Garten vermittelt es das Gefühl einer kleinen Oase. Es verfügt über einen beheizbaren Pool, ein ausgezeichnetes Restaurant mit mediterraner und marokkanischer Küche, eine Kochschule, gemütliche Salons mit Cheminée sowie die Sky Bar und die Bar The Majorelle.