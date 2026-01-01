Sofitel Marrakech
Marrakesch
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel liegt im Zentrum des Hivernage-Quartiers und ist lediglich 15 Gehminuten vom Djemaa el Fna entfernt. Es ist durch zwei Stile geprägt: den orientalischen, palastähnlichen «Palais Imperial» und den moderneren «Lounge & Spa»-Bereich. Es besticht durch riesige Säulen, orientalische Teppiche, verkleidete Decken, geschliffenen Marmor und Kunstwerke im modernen, andalusischen und marokkanischen Stil, welche dem Hotel eine elegante Ausstrahlung verleihen. Umgeben von einem grossen Palmengarten liegt eine schöne Poolanlage (ein Pool beheizbar) mit Blick auf das Atlasgebirge.
Mehrere Restaurants und Bars servieren unter anderem mediterrane und internationale Küche. Des Weiteren bietet das Hotel eine attraktive Terrasse mit Bar und Pool, eine Club Lounge im Garten sowie einen Nachtclub.
Angebot
Das schöne Spa bietet Körperbehandlungen, ein traditionelles Hammam, Sauna, Pool, Jacuzzi und einen Fitnessraum.
Zimmer
Die Zimmer im "Lounge & Spa"-Bereich sind elegant und modern eingerichtet, jene im "Palais Imperial"-Bereich im traditionellen marokkanischen Stil gehalten. Die Superior (30 m2) befinden sich in beiden Bereichen und verfügen über Dusche, TV, Minibar und einen Balkon mit Stadtsicht. Die Deluxe (40 m2) befinden sich im „Palais-Imperial"-Bereich mit Sicht auf Garten/Pool und einige auch auf die Koutoubia Moschee. Die Contemporary Deluxe (40m2) befinden sich im moderneren „Lounge & Spa"-Bereich.
Die Contemporary Junior Suiten (54 m2) im „Lounge & Spa"-Bereich bieten zusätzlich eine Sitzecke und Sicht auf den Pool/Garten oder das Atlasgebirge. Die Atlas Junior Suiten (54 m2) liegen im „Palais Imperial"-Bereich und verfügen zusätzlich über einen Balkon. Die Prestige Suiten befinden sich in beiden Bereichen, sind noch grösser und bieten Sicht auf den Garten oder Atlasgebirge. Die geräumigeren Imperial Suiten (97 m2) mit Pool- oder Atlasblick bieten 2 Schlafzimmer und befinden sich im «Palais-Imperial»-Bereich.
Kinder
Kids-Club für Kinder von 4 – 12 Jahren.
ab CHF 182.– / pro Person
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