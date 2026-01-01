Das Hotel liegt im Zentrum des Hivernage-Quartiers und ist lediglich 15 Gehminuten vom Djemaa el Fna entfernt. Es ist durch zwei Stile geprägt: den orientalischen, palastähnlichen «Palais Imperial» und den moderneren «Lounge & Spa»-Bereich. Es besticht durch riesige Säulen, orientalische Teppiche, verkleidete Decken, geschliffenen Marmor und Kunstwerke im modernen, andalusischen und marokkanischen Stil, welche dem Hotel eine elegante Ausstrahlung verleihen. Umgeben von einem grossen Palmengarten liegt eine schöne Poolanlage (ein Pool beheizbar) mit Blick auf das Atlasgebirge.

Mehrere Restaurants und Bars servieren unter anderem mediterrane und internationale Küche. Des Weiteren bietet das Hotel eine attraktive Terrasse mit Bar und Pool, eine Club Lounge im Garten sowie einen Nachtclub.