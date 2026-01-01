Alle Zimmer sind im marokkanischen Stil eingerichtet und mit Dusche und/oder Badewanne, Fön, Klimaanlage/ Heizung, Kaffee-/Teekocher, Minibar und Safe ausgestattet.



Riad Dar Zaouia 10 Zimmer im klassischen Stil, Innenhof, Salon, Dachterrasse.



Riad Blanc 6 Zimmer in hellen Farben, Innenhof, Salons, grosse Dachterrasse.



Riad Tiwaline 6 Zimmer im Berber-Stil, Innenhof, Salons, Dachterrasse.



Riad Bab Firdaus 7 stilvoll eingerichtete Zimmer, Innenhof mit kleinem Pool, Hammam und Massageraum, Dachterrasse.





Riad Lydines 7 Zimmer im traditionellen Stil, Innenhof mit Pool, Salon, Dachterrasse mit Berberzelt und Jacuzzi.



Riad Si Said «Haupt-Riad», 6 Zimmer im klassisch marokkanischen Stil, Innenhof mit Restaurant und Pool, Salons, grosse Dachterrasse mit Jacuzzi.