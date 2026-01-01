Die Zimmer sind alle individuell und von den Besitzern persönlich, mit viel Liebe zum Detail, eingerichtet worden. Alle verfügen über eine Dusche oder Badewanne, WC, Fön, Klimaanlage/Heizung und Safe. Die Standard El Qhadi und Es Sebti sind 14 m2 gross und befinden sich im Parterre. Die Deluxe beinhalten das Al Sanaji (24 m2), welches ebenfalls im Parterre liegt und über eine Badewanne verfügt, die Deluxe El Tabba, El Jazouli und Es Soheyli (21 – 24 m2) liegen im ersten Stock, das El Tabba verfügt zusätzlich über ein Cheminée, das El Jazouli und das Es Soheyli jeweils über ein grosses Badezimmer.

Die zwei Suiten bestehend aus El Ksour (25 m2) bietet ein Badezimmer mit Badewanne und das Ziara (25 m2) hat ein kleines Cheminée, eine Badewanne sowie einen privaten Bereich auf der Terrasse. Weiter gibt es die Möglichkeit das ganze Riad für 20 Personen für sich alleine zu haben.