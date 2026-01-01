Dar Crystal
Marrakesch
Beschreibung
Einleitung
Das Riad verfügt über einen schönen Innenhof mit kleinem Pool, ein Esszimmer und eine Sitzecke. Ihr Frühstück können Sie entweder im Innenhof oder auf der Terrasse des Riads einnehmen. Die lauschige Terrasse bietet Sonnenliegen und einen Blick über die Dächer Marrakeschs. Das Dar Crystal liegt im Herzen der Medina, etwa 5 Gehminuten von den Souks und dem Bahia Palast entfernt. Den berühmten Gauklerplatz Djemma el Fna erreichen Sie in ca. 10 Gehminuten. WiFi kostenfrei.
Angebot
Traditionelles Hammam und kleiner Massageraum mit verschiedenen marokkanischen Anwendungen.
Zimmer
Die Zimmer sind alle individuell und von den Besitzern persönlich, mit viel Liebe zum Detail, eingerichtet worden. Alle verfügen über eine Dusche oder Badewanne, WC, Fön, Klimaanlage/Heizung und Safe. Die Standard El Qhadi und Es Sebti sind 14 m2 gross und befinden sich im Parterre. Die Deluxe beinhalten das Al Sanaji (24 m2), welches ebenfalls im Parterre liegt und über eine Badewanne verfügt, die Deluxe El Tabba, El Jazouli und Es Soheyli (21 – 24 m2) liegen im ersten Stock, das El Tabba verfügt zusätzlich über ein Cheminée, das El Jazouli und das Es Soheyli jeweils über ein grosses Badezimmer.
Die zwei Suiten bestehend aus El Ksour (25 m2) bietet ein Badezimmer mit Badewanne und das Ziara (25 m2) hat ein kleines Cheminée, eine Badewanne sowie einen privaten Bereich auf der Terrasse. Weiter gibt es die Möglichkeit das ganze Riad für 20 Personen für sich alleine zu haben.
ab CHF 33.– / pro Person
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