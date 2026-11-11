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Taroudant, Marokko

Taroudant Reisen

Stadt der Studenten und eine historische Stadtmauer

Die Stadt Taroudant wird immer wieder mit Marrakesch verglichen und das hat mit Sicherheit auch seinen Grund. Taroudant ist im Gegensatz zu Marrakesch komplett von einer Stadtmauer umgeben und liegt in einer fruchtbaren Region. Zudem war Taroudant im 16. Jahrhundert für kurze Zeit die Hauptstadt des Landes. Die grösste Attraktion ist bis heute die zuvor erwähnte Stadtmauer mit ihren Türmen. Das Schmuckhandwerk spielt in der Stadt ebenfalls eine wichtige und bedeutende Rolle. Die Universität ist eine der grössten Marokkos. Unsere Spezialisten stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.

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Dar Al Hossoun in Taroudant: Palmeraie & High Atlas
Dar Al Hossoun in Taroudant: facilities:
Dar Al HossounHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 118.– / pro Person
Taroudant
Lediglich 5 Fahrminuten von Taroudant bietet die paradiesische Unterkunft, Mitglied von "Charme & Caractère", einen...
Dar Zitoune in Taroudant: pool:
Dar Zitoune in Taroudant: exterior:
Dar ZitouneHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 80.– / pro Person
Taroudant
Das Hotel liegt 5 Fahrminuten vom Zentrum entfernt und wird von Schweizern, zusammen mit ihrem marokkanischen Team,...

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