Taroudant Reisen

Die Stadt Taroudant wird immer wieder mit Marrakesch verglichen und das hat mit Sicherheit auch seinen Grund. Taroudant ist im Gegensatz zu Marrakesch komplett von einer Stadtmauer umgeben und liegt in einer fruchtbaren Region. Zudem war Taroudant im 16. Jahrhundert für kurze Zeit die Hauptstadt des Landes. Die grösste Attraktion ist bis heute die zuvor erwähnte Stadtmauer mit ihren Türmen. Das Schmuckhandwerk spielt in der Stadt ebenfalls eine wichtige und bedeutende Rolle. Die Universität ist eine der grössten Marokkos. Unsere Spezialisten stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.