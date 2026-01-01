Tanger hat sich von einem Ort der Durchreise von oder zum europäischen Festland zu einer modernen marokkanischen Hafenstadt entwickelt, die auch für Besucher zu einem beliebten Ziel auf einer Rundreise durch Marokko geworden ist. Sehenswert sind insbesondere der Basar «Grand Socco» und der aus dem 17. Jahrhundert stammende Palast El Makhzen. Der gepflegte Stand der Tamouda Bay ist eine knappe Autostunde von Tanger entfernt.

Hier gibt es luxuriöse Hotels mit eigenen Strandabschnitten, die zum Entspannen und Geniessen einladen. Entdecken Sie weitere erstklassige Hotels, Clubs und Restaurants in unserem Angebot in Tanger. Unsere Marokko Spezialisten beraten Sie gerne.