Tanger & Tamouda Bay
Hafenstadt am Mittelmeer
Fairmont Tazi Palace Tanger
ab CHF 196.– / pro Person
Tanger
1920 eröffnet als Königsresidenz, wurde das Haus über mehrere Jahre umgebaut und eröffnete Ende 2022 als Luxushotel...
Banyan Tree Tamouda Bay
ab CHF 222.– / pro Person
Tamouda Bay
Die weitläufige Hotelanlage ist mit vielen andalusisch-maurischen Elementen versehen und bietet mehrere Innenhöfe,...
The St Regis La Bahia Blanca Resort, Tamuda Bay
Preis auf Anfrage
Tamouda Bay
Direkt am Sandstrand der Tamouda Bay verbindet das luxuriöse Resort mediterrane Architektur mit marokkanischen...
Royal Mansour Tamuda Bay
Preis auf Anfrage
Tamouda Bay
Das Royal Mansour Tamuda Bay verbindet auf einzigartige Weise zeitgenössische Eleganz mit marokkanischer Tradition....
Idou Malabata Beach & Spa
Preis auf Anfrage
Tanger
Das Hotel liegt im beliebten Stadtteil Malabata, direkt an der Küste. Restaurants und Cafés befinden sich in...
Sofitel Tamuda Bay Beach & Spa
Preis auf Anfrage
Tamouda Bay
Das Hotel liegt direkt am Strand von Tamouda Bay und ca. 30 Gehminuten von Mdiq entfernt, welches einen Wasserpark,...
El Minzah Hotel
Preis auf Anfrage
Tanger
Das legendäre El Minzah wurde 1930 eröffnet und zählt zu den renommiertesten Hotels Nordafrikas. Seit Jahrzehnten ist...
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