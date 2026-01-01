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Tanger und Tamouda Bay, Marokko

Tanger & Tamouda Bay

Hafenstadt am Mittelmeer

Tanger hat sich von einem Ort der Durchreise von oder zum europäischen Festland zu einer modernen marokkanischen Hafenstadt entwickelt, die auch für Besucher zu einem beliebten Ziel auf einer Rundreise durch Marokko geworden ist. Sehenswert sind insbesondere der Basar «Grand Socco» und der aus dem 17. Jahrhundert stammende Palast El Makhzen. Der gepflegte Stand der Tamouda Bay ist eine knappe Autostunde von Tanger entfernt.

Hier gibt es luxuriöse Hotels mit eigenen Strandabschnitten, die zum Entspannen und Geniessen einladen. Entdecken Sie weitere erstklassige Hotels, Clubs und Restaurants in unserem Angebot in Tanger. Unsere Marokko Spezialisten beraten Sie gerne.

Fairmont Tazi Palace TangerHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 196.– / pro Person
Tanger
1920 eröffnet als Königsresidenz, wurde das Haus über mehrere Jahre umgebaut und eröffnete Ende 2022 als Luxushotel...
Villa MabroukaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Tanger
Banyan Tree Tamouda BayHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 222.– / pro Person
Tamouda Bay
Die weitläufige Hotelanlage ist mit vielen andalusisch-maurischen Elementen versehen und bietet mehrere Innenhöfe,...
The St Regis La Bahia Blanca Resort, Tamuda BayHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Tamouda Bay
Direkt am Sandstrand der Tamouda Bay verbindet das luxuriöse Resort mediterrane Architektur mit marokkanischen...
Royal Mansour Tamuda BayHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Tamouda Bay
Das Royal Mansour Tamuda Bay verbindet auf einzigartige Weise zeitgenössische Eleganz mit marokkanischer Tradition....
Hilton Tangier Al Houara Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 109.– / pro Person
Tanger
Idou Malabata Beach & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Tanger
Das Hotel liegt im beliebten Stadtteil Malabata, direkt an der Küste. Restaurants und Cafés befinden sich in...
Saba's HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Tanger
Sofitel Tamuda Bay Beach & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Tamouda Bay
Das Hotel liegt direkt am Strand von Tamouda Bay und ca. 30 Gehminuten von Mdiq entfernt, welches einen Wasserpark,...
La Maison de TangerHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 76.– / pro Person
Tanger
El Minzah HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Tanger
Das legendäre El Minzah wurde 1930 eröffnet und zählt zu den renommiertesten Hotels Nordafrikas. Seit Jahrzehnten ist...
La TangerinaHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 83.– / pro Person
Tanger

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