Das Hotel liegt nur wenige Gehminuten vom berühmten Platz Djemma el Fna entfernt und direkt neben dem Wahrzeichen von Marrakesch: der Koutoubia Moschee. Es bietet einen grossen Innenhof mit Pool (beheizbar), tolle Dachterrasse mit Panoramasicht, einen weiteren Pool (beheizbar), viele lauschige Sitzplätze sowie eine Bar und ein indisches à la carte Restaurant. Des Weiteren bietet das Hotel ein marokkanisches à la carte Restaurant, ein Hauptrestaurant, eine Snack-Bar, eine Piano-Bar sowie mehrere Salons.