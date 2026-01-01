Les Jardins de la Koutoubia
Marrakesch
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel liegt nur wenige Gehminuten vom berühmten Platz Djemma el Fna entfernt und direkt neben dem Wahrzeichen von Marrakesch: der Koutoubia Moschee. Es bietet einen grossen Innenhof mit Pool (beheizbar), tolle Dachterrasse mit Panoramasicht, einen weiteren Pool (beheizbar), viele lauschige Sitzplätze sowie eine Bar und ein indisches à la carte Restaurant. Des Weiteren bietet das Hotel ein marokkanisches à la carte Restaurant, ein Hauptrestaurant, eine Snack-Bar, eine Piano-Bar sowie mehrere Salons.
Angebot
Das Spa bietet verschiedenste Körperbehandlungen, traditionelles Hammam, beheizbaren Pool sowie Fitnessraum.
Zimmer
Die grosszügigen, modernen Standard Medina / Standard Patio verfügen über Dusche oder Badewanne, TV und Minibar mit Blick auf die Stadt oder den Innenhof. Die Mini Suiten bieten zusätzlich eine Sitzecke und die Junior Suiten einen abgetrennten Wohnbereich sowie eine Terrasse mit Poolsicht.
ab CHF 189.– / pro Person
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