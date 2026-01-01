Kreuzfahrt

Ihre Kreuzfahrt mit der Costa Sirena beginnt in Tokio, einer lebendigen Metropole, die Tradition und Moderne auf einzigartige Weise verbindet. Nach dem Ablegen verlassen Sie Japan und fahren entlang der Ostküste, bevor Sie Kurs auf die vielfältigen Inselregionen im Pazifik nehmen. Zunächst steuern Sie Häfen in Ostasien an, wie zum Beispiel in Taiwan oder Hongkong, wo Sie das lebhafte Stadtleben und die reiche Kultur dieser Regionen erleben können.

Die Straßenmärkte, historischen Tempel und modernen Wolkenkratzer bieten einen faszinierenden Kontrast und laden zu spannenden Erkundungen ein. Weiter führt Ihre Reise Sie in die Südsee, vorbei an tropischen Inseln und Korallenriffen. Sie besuchen vielleicht Traumziele wie die Fidschi-Inseln oder Neukaledonien, die mit ihren weissen Sandstränden und türkisfarbenem Wasser zum Entspannen und Entdecken einladen. Die freundlichen Einwohner und die einzigartige Natur dieser Inselwelten machen jeden Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis.

Nachdem Sie die Südsee verlassen haben, nimmt die Costa Sirena Kurs auf Südamerika. Auf der Reise entlang der chilenischen Küste erwartet Sie eine spektakuläre Landschaft mit tiefen Fjorden, Gletschern und schneebedeckten Gipfeln der Anden. In Patagonien angekommen, eröffnet sich Ihnen eine beeindruckende Naturkulisse mit weitläufigen Nationalparks, klaren Seen und majestätischen Bergen. Diese Region gilt als eine der ursprünglichsten und unberührtesten Gegenden der Welt.

Hier haben Sie die Gelegenheit, die Natur auf Wanderungen oder Ausflügen zu erleben. Schliesslich erreichen Sie Buenos Aires, die lebhafte Hauptstadt Argentiniens. Die Stadt begeistert mit einer Mischung aus europäischem Flair, einer reichen Geschichte und kulturellen Highlights wie der berühmten Tango-Szene, prächtigen Boulevards und traditionellen Cafés. Hier endet Ihre beeindruckende Reise, die Sie von Asien durch den Pazifik bis in das Herz Südamerikas geführt hat.