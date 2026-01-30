Die Magie des Nordens entdecken ab Hamburg
Die Magie des Nordens entdecken ab Hamburg
ab CHF 2499.– / pro Person
ab/bis Hamburg
Highlights:
- «Costa Favolosa» mit italienischem Stil und Entertainment
- Island mit Seyðisfjörður, Akureyri und Reykjavík
- Kirkwall auf den Orkney Inseln entdecken
- Vielfältige Gastronomie und italienische Küche
13 Tage / 12 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Abreise von Hamburg
Die Costa Favolosa legt am Abend im Hafen von Hamburg ab und lädt Sie entspannt auf den Beginn Ihrer Reise ein. Während das Schiff langsam ablegt, geniessen Sie den Blick auf die Stadt und stimmen sich auf die kommenden Tage ein.
2-3. Tag Erholung auf See
An Ihrem ersten Tag auf See können Sie die Weite des Ozeans geniessen und sich ganz der Erholung widmen. Die ruhige Atmosphäre an Bord der Costa Favolosa bietet Ihnen den idealen Einstieg in Ihre Kreuzfahrt.
4. Tag Fjordmomente in Seydisfjördur
In Seydisfjördur begrüsst Sie eine malerische Landschaft mit bunten Häusern und einem friedlichen Fjord. Bei einem Spaziergang durch das kleine Dorf geniessen Sie die klare isländische Luft und die ruhige Stimmung.
5. Tag Naturerlebnisse in Akureyri
Akureyri erwartet Sie mit einer eindrucksvollen Kulisse aus Bergen und Meer. Die charmante Stadt lädt Sie zu entspannten Momenten und kleinen Entdeckungen ein.
6. Tag Wildes Island in Isafjördur
In Isafjördur erleben Sie die rauhe Schönheit der isländischen Westfjorde. Die frische Küstenluft und die weiten Landschaften schaffen eine einzigartige, beruhigende Atmosphäre.
7. Tag Der Zauber von Grundarfjördur
Grundarfjördur liegt vor dem markanten Kirkjufell, einem der bekanntesten Berge Islands. Sie geniessen die eindrucksvolle Natur und die stille Umgebung, die diesen Ort so besonders macht.
8-9. Tag Hauptstadtflair in Reykjavik
Reykjavik verbindet moderne Architektur mit nordischer Gelassenheit und lädt Sie zu vielseitigen Eindrücken ein. Bei einem Spaziergang durch die Stadt lernen Sie das isländische Lebensgefühl näher kennen.
10. Tag Erholung auf See
Ein weiterer Tag auf See schenkt Ihnen Ruhe und Zeit, die bisherigen Eindrücke wirken zu lassen. Die entspannte Stimmung an Bord der Costa Favolosa lädt dazu ein, neue Energie zu tanken.
11. Tag Kultur und Geschichte in Kirkwall
Kirkwall empfängt Sie mit historischem Flair und nordischer Atmosphäre. Die alten Strassen führen Sie zu charmanten Ecken und vermitteln ein authentisches Bild der Orkney Inseln.
12. Tag Erholung auf See
Heute geniessen Sie nochmals die Ruhe des Meeres und die wohltuende Gelassenheit an Bord. Dieser Tag bietet Ihnen die perfekte Gelegenheit, Ihre Reise in aller Ruhe ausklingen zu lassen.
13. Tag Ankunft in Hamburg
Ihre Reise auf der Costa Favolosa endet wieder in Hamburg, wo Sie erholt und mit vielen schönen Erinnerungen an wunderbare Orte ankommen. Sie nehmen zahlreiche Eindrücke mit nach Hause, die lange nachwirken.
Kreuzfahrt 15 Tage ab/bis Hamburg
- Balkonkabine mit grossem Komfort
- Täglicher Kabinenservice
- Vollpension mit Frühstück, Mittag- und Abendessen
- Shows, Theater und tägliche Unterhaltung
- Nutzung der Pools, Fitnessbereichs und Sportanlagen
- Kinder- und Jugendclubs
- Gepäckservice beim Ein- und Ausschiffen
- Teilnahme an Bordaktivitäten
- Trinkgelder inklusive
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
- Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
13 Tage / 12 Nächte ab CHF 2499.– / pro Person