Die Magie des Nordens entdecken ab Hamburg

Eine faszinierende Entdeckungsreisemit der «Costa Favolosa» in den hohen Norden erwartet Sie: von Hamburg über die Inselwelt Schottlands bis zu Islands Küsten. Diese Route verbindet raue Natur, nordische Kultur und stille Momente auf See zu einem besonderen Reiseerlebnis. Vor Schottlands Küste besuchen Sie Orte wie Inverness oder Kirkwall, wo Geschichte, Mythen und eindrucksvolle Landschaften begegnen. Weiter nördlich zeigt sich Island mit Wasserfällen, Vulkanen, Fjorden und Hafenorten wie Akureyri von seiner ursprünglichen Seite.

Längere Aufenthalte und besondere Erlebnisse lassen Sie die Magie des Nordens intensiv spüren. An Bord geniessen Sie italienische Gastfreundschaft und entspannte Genussmomente, während draussen das Licht des Nordens und weite Horizonte für eindrückliche Momente sorgen.



Reisedaten

30.06. - 12.07.2027