Magisches Norwegen bis ans Ende Europas ab Hamburg

1 . Tag Hamburg Einschiffung auf die Costa Favolosa. Am Abend verlässt das Schiff die Hansestadt und nimmt Kurs auf Norwegen.

2 . Tag Tag auf See

3 . Tag Bergen Die malerische Hansestadt ist bekannt für das historische Bryggen-Viertel, den Fischmarkt und ihre wunderschöne Lage zwischen Bergen und Fjorden.

4 . Tag Nordfjordeid Umgeben von imposanten Bergen und tiefblauen Fjorden erleben Sie die ursprüngliche Natur Westnorwegens.

5 . Tag Tag auf See

6 . Tag Leknes Die Inselwelt der Lofoten zählt zu den schönsten Landschaften Europas. Zerklüftete Berge, rote Fischerhäuser und idyllische Buchten prägen die Region.

7 . Tag Tromsø Die lebendige Stadt oberhalb des Polarkreises gilt als Tor zur Arktis und begeistert mit ihrer einzigartigen Lage zwischen Fjorden und Bergen.

8 . Tag Honningsvåg Heute erreichen Sie das Nordkap, einen der nördlichsten Punkte Europas. Die spektakuläre Landschaft und das Gefühl, am Ende des Kontinents zu stehen, machen diesen Tag unvergesslich.

9 . Tag Tag auf See

10 . Tag Kristiansund Die charmante Hafenstadt erstreckt sich über mehrere Inseln und blickt auf eine lange maritime Tradition zurück.

11 . Tag Alesund Die Jugendstilstadt zählt zu den schönsten Städten Norwegens und besticht durch ihre einzigartige Architektur und ihre traumhafte Lage am Meer.

12 . Tag Tag auf See

13 . Tag Hamburg Ankunft in Hamburg und Ausschiffung. Mit vielen unvergesslichen Eindrücken aus Norwegen und dem hohen Norden treten Sie die Heimreise an.