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Magisches Norwegen bis ans Ende Europas ab Hamburg

Erleben Sie die faszinierende Schönheit Norwegens auf einer abwechslungsreichen Kreuzfahrt mit der Costa Favolosa. Von Hamburg aus führt die Reise entlang majestätischer Fjorde, durch beeindruckende Küstenlandschaften und bis hinauf zum legendären Nordkap. Freuen Sie sich auf die Lofoten, die Mitternachtssonne, charmante Küstenorte und spektakuläre Naturerlebnisse im hohen Norden.

Reisedatum
09.06. - 21.06.2027
Magisches Norwegen bis ans Ende Europas ab Hamburg
ab CHF 2569.– / pro Person
ab/bis Hamburg
Highlights:
- Nordkap und Mitternachtssonne
- Spektakuläre Lofoten mit Leknes
- Norwegische Fjordlandschaften
Icon calendar 13 Tage / 12 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Hamburg

Einschiffung auf die Costa Favolosa. Am Abend verlässt das Schiff die Hansestadt und nimmt Kurs auf Norwegen.

2. Tag Tag auf See

3. Tag Bergen

Die malerische Hansestadt ist bekannt für das historische Bryggen-Viertel, den Fischmarkt und ihre wunderschöne Lage zwischen Bergen und Fjorden.

4. Tag Nordfjordeid

Umgeben von imposanten Bergen und tiefblauen Fjorden erleben Sie die ursprüngliche Natur Westnorwegens.

5. Tag Tag auf See

6. Tag Leknes

Die Inselwelt der Lofoten zählt zu den schönsten Landschaften Europas. Zerklüftete Berge, rote Fischerhäuser und idyllische Buchten prägen die Region.

7. Tag Tromsø

Die lebendige Stadt oberhalb des Polarkreises gilt als Tor zur Arktis und begeistert mit ihrer einzigartigen Lage zwischen Fjorden und Bergen.

8. Tag Honningsvåg

Heute erreichen Sie das Nordkap, einen der nördlichsten Punkte Europas. Die spektakuläre Landschaft und das Gefühl, am Ende des Kontinents zu stehen, machen diesen Tag unvergesslich.

9. Tag Tag auf See

10. Tag Kristiansund

Die charmante Hafenstadt erstreckt sich über mehrere Inseln und blickt auf eine lange maritime Tradition zurück.

11. Tag Alesund

Die Jugendstilstadt zählt zu den schönsten Städten Norwegens und besticht durch ihre einzigartige Architektur und ihre traumhafte Lage am Meer.

12. Tag Tag auf See

13. Tag Hamburg

Ankunft in Hamburg und Ausschiffung. Mit vielen unvergesslichen Eindrücken aus Norwegen und dem hohen Norden treten Sie die Heimreise an.

Kreuzfahrt 13 Tage ab/bis Hamburg
Im Preis inbegriffen
  • Balkonkabine mit grossem Komfort
  • Täglicher Kabinenservice
  • Vollpension mit Frühstück, Mittag- und Abendessen
  • Shows, Theater und tägliche Unterhaltung
  • Nutzung der Pools, Fitnessbereichs und Sportanlagen
  • Kinder- und Jugendclubs
  • Gepäckservice beim Ein- und Ausschiffen
  • Teilnahme an Bordaktivitäten
  • Trinkgelder inklusive
Nicht im Preis inbegriffen
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Getränke
  • Landausflüge
  • Medizinische Versorgung
  • Reiseversicherung
Hinweis
  • Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.

Preise
13 Tage / 12 Nächte ab CHF 2569.– / pro Person

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