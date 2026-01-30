Magisches Norwegen bis ans Ende Europas ab Hamburg
Magisches Norwegen bis ans Ende Europas ab Hamburg
ab CHF 2569.– / pro Person
ab/bis Hamburg
Highlights:
- Nordkap und Mitternachtssonne
- Spektakuläre Lofoten mit Leknes
- Norwegische Fjordlandschaften
13 Tage / 12 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Hamburg
Einschiffung auf die Costa Favolosa. Am Abend verlässt das Schiff die Hansestadt und nimmt Kurs auf Norwegen.
2. Tag Tag auf See
3. Tag Bergen
Die malerische Hansestadt ist bekannt für das historische Bryggen-Viertel, den Fischmarkt und ihre wunderschöne Lage zwischen Bergen und Fjorden.
4. Tag Nordfjordeid
Umgeben von imposanten Bergen und tiefblauen Fjorden erleben Sie die ursprüngliche Natur Westnorwegens.
5. Tag Tag auf See
6. Tag Leknes
Die Inselwelt der Lofoten zählt zu den schönsten Landschaften Europas. Zerklüftete Berge, rote Fischerhäuser und idyllische Buchten prägen die Region.
7. Tag Tromsø
Die lebendige Stadt oberhalb des Polarkreises gilt als Tor zur Arktis und begeistert mit ihrer einzigartigen Lage zwischen Fjorden und Bergen.
8. Tag Honningsvåg
Heute erreichen Sie das Nordkap, einen der nördlichsten Punkte Europas. Die spektakuläre Landschaft und das Gefühl, am Ende des Kontinents zu stehen, machen diesen Tag unvergesslich.
9. Tag Tag auf See
10. Tag Kristiansund
Die charmante Hafenstadt erstreckt sich über mehrere Inseln und blickt auf eine lange maritime Tradition zurück.
11. Tag Alesund
Die Jugendstilstadt zählt zu den schönsten Städten Norwegens und besticht durch ihre einzigartige Architektur und ihre traumhafte Lage am Meer.
12. Tag Tag auf See
13. Tag Hamburg
Ankunft in Hamburg und Ausschiffung. Mit vielen unvergesslichen Eindrücken aus Norwegen und dem hohen Norden treten Sie die Heimreise an.
Kreuzfahrt 13 Tage ab/bis Hamburg
- Balkonkabine mit grossem Komfort
- Täglicher Kabinenservice
- Vollpension mit Frühstück, Mittag- und Abendessen
- Shows, Theater und tägliche Unterhaltung
- Nutzung der Pools, Fitnessbereichs und Sportanlagen
- Kinder- und Jugendclubs
- Gepäckservice beim Ein- und Ausschiffen
- Teilnahme an Bordaktivitäten
- Trinkgelder inklusive
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Getränke
- Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
13 Tage / 12 Nächte ab CHF 2569.– / pro Person