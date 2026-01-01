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Leopard, Indien

Sariska Nationalpark Reisen vom Spezialisten

Der Sariska Nationalpark liegt in den Aravalli-Bergen im Bundesstaat Rajasthan und zählt zu den bekanntesten Tigerreservaten Nordindiens. Trockene Laubwälder, felsige Hügel und offene Grasflächen prägen das Schutzgebiet, in dem verstreute Tempelanlagen und Festungsruinen von der langen Geschichte der Region erzählen.

Berühmt ist Sariska für seine Tiger, die hier nach ihrem zeitweiligen Verschwinden erfolgreich wieder angesiedelt wurden. Daneben leben im Park Leoparden, Nilgau-Antilopen, Sambar- und Axishirsche sowie Languren; auch Pfauen und viele weitere Vogelarten sind hier zuhause. Auf Pirschfahrten im Geländewagen erkunden Sie die unterschiedlichen Bereiche des Reservats und erleben die Wildnis Rajasthans hautnah.

Dank seiner Lage lässt sich Sariska ideal in eine klassische Rajasthan-Rundreise einbinden – etwa in Kombination mit Jaipur und den Städten des Goldenen Dreiecks. Damit eignet sich der Park besonders für Reisende, die Kulturerlebnisse mit Tierbeobachtung verbinden möchten. Die beste Reisezeit sind die kühleren, trockenen Monate im Winterhalbjahr; im Sommer wird es in Rajasthan sehr heiss.

Rund um den Park stehen ausgewählte Lodges und Resorts zur Wahl. Unsere Indien-Spezialisten beraten Sie gerne persönlich und planen mit Ihnen Ihre massgeschneiderte Reise in den Sariska Nationalpark.

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