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Khajuraho, Indien

Khajuraho Reisen

Khajuraho - herrliche Tempel erwarten Sie

Die im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh gelegene Tempelstadt Khajuraho ist ein Ort, der auf keiner Indien Rundreise ausgelassen werden sollte. Prächtige Wandreliefs, auf denen sowohl Fabeltiere als auch kopulierende Paare abgebildet sind, sorgen dafür, dass Sie bei einem Besuch der Tempelanlagen von Khajuraho viel entdecken können. Die gewaltigen aus Sandstein erbauten Tempel der Stätte sind imposant und beeindrucken durch viele kleine Details in der Gestaltung. Wenn Sie eine der herausragendsten Sehenswürdigkeiten Indiens hautnah entdecken möchten, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten.

The Lalit Temple ViewHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Khajuraho
Ein Spa mit verschiedenen Massa­gen, Sauna, Dampf­bad, Fitnessraum und Yoga sorgen für Ent­spannung. Ausserdem stehen...

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