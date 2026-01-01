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Delhi, Indien

Traumhafte Delhi Reisen

Ferien wie in Tausendundeiner Nacht

Blumige Gerüche, farbenfrohe Basare und imposante Tempel: Das alles und mehr ist Delhi. Besonders einladend sind die orientalisch angehauchten Speisen, die bezaubernde Landschaft des Umlandes und die Gastfreundschaft des indischen Volkes. Ein besonderer Hingucker auf Delhi Reisen ist die Grabstätte des Humayun. Der Grossmogul herrschte im 16. Jahrhundert über Indien und sein Mahnmal stand Pate für das weltbekannte Taj Mahal. Auch das Rote Fort mit seinen zahlreichen Palästen sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Mehr über die Schönheiten der Metropole und das Umland erfahren Sie von unseren Delhi Spezialisten.

The Imperial New DelhiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Delhi
Grosser Swimm­ing­pool mit Ja­cuzzi, «The Imperial» Spa, Fit­ness Center, Bücher- und Sou­venir­läden,...
The Oberoi, New DelhiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Delhi
Innen- und Aussen-­Swim­mingpool, schönes Spa mit erstklassigem Wellness Angebot, Fitness Center, Yoga.
The ClaridgesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Delhi
Geheizter Swim­ming­pool, Fitness Center, Sauna, Dampf­bad, Massagen, kleine Shopping Arkade, Haar- und Beauty­salon.
Pride Plaza Hotel AerocityHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Delhi
Swimmingpool, Fitness Center, Spa, Sauna.
Haveli DharampuraHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Delhi
Spa, Abendunter­haltung mit Mu­sik, Kunstgalerie, Bibliothek.
ibis New Delhi AerocityHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Delhi
Swimmingpool für eine Abkühlung zwischendurch.

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