Traumhafte Delhi Reisen
Ferien wie in Tausendundeiner Nacht
The Imperial New Delhi
Preis auf Anfrage
Delhi
Grosser Swimmingpool mit Jacuzzi, «The Imperial» Spa, Fitness Center, Bücher- und Souvenirläden,...
The Oberoi, New Delhi
Preis auf Anfrage
Delhi
Innen- und Aussen-Swimmingpool, schönes Spa mit erstklassigem Wellness Angebot, Fitness Center, Yoga.
The Claridges
Preis auf Anfrage
Delhi
Geheizter Swimmingpool, Fitness Center, Sauna, Dampfbad, Massagen, kleine Shopping Arkade, Haar- und Beautysalon.
Haveli Dharampura
Preis auf Anfrage
Delhi
Spa, Abendunterhaltung mit Musik, Kunstgalerie, Bibliothek.
Beste Reisezeit
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