Blumige Gerüche, farbenfrohe Basare und imposante Tempel: Das alles und mehr ist Delhi. Besonders einladend sind die orientalisch angehauchten Speisen, die bezaubernde Landschaft des Umlandes und die Gastfreundschaft des indischen Volkes. Ein besonderer Hingucker auf Delhi Reisen ist die Grabstätte des Humayun. Der Grossmogul herrschte im 16. Jahrhundert über Indien und sein Mahnmal stand Pate für das weltbekannte Taj Mahal. Auch das Rote Fort mit seinen zahlreichen Palästen sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Mehr über die Schönheiten der Metropole und das Umland erfahren Sie von unseren Delhi Spezialisten.