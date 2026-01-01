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Havelock Insel, Indien

Andamanen Reisen vom Spezialisten

Früher Strafkolonie - heute Paradies

Früher waren die mehr als 300 Inseln der Andamanen die «Black Waters» und damit eine Strafkolonie der Briten. Heute jedoch sind sie für alle Gäste der Garten Eden. In den Palmen sehen Sie Papageien und an manchen Stränden leben die Makak, Affen, die sich von Krabben ernähren. Wollen Sie unbeschwerte Ferien geniessen und mögen tropische Temperaturen, dann werden Sie hier das Paradies finden.

Perlweisse fast menschenleere Sandstrände ziehen sich über viele Kilometer und das klare Wasser eignet sich hervorragend zum Tauchen und Schnorcheln. Unsere Spezialisten kennen sich aus und stellen Ihnen Ihre individuelle Reise auf die Andamanen zusammen.

Taj Exotica Resort & Spa, AndamansHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Andamanen
Infinity-Swimminpool, «Jiva Spa», Fitnesscenter, Schnorcheln, Tauchen, Veloverleih, Yoga morgens am Swimmingpool oder...
Tilar Siro AndamansHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Andamanen
Traumhaft eingebettet zwischen Regenwald und weissem Sandstrand vereint dieses Bijou modernen Komfort und Robinson...
Barefoot at HavelockHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Andamanen
Tauchcenter mit PADI Zerti­fi­zierung. Schnorchellehrer, Ayur­veda Angebote und Yoga, kleines Spa, Billard, kleine...
Fortune Resort Bay IslandHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Andamanen
Swimmingpool, kleiner Sou­ve­nir­shop, Business Center, Bibliothek und Tischtennis.
Silversand Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Andamanen
Die Unterhaltung findet vor allem im Wasser statt, hier ist Schnorcheln und Tauchen angesagt. Dabei können Sie auf...

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Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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