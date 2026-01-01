Früher waren die mehr als 300 Inseln der Andamanen die «Black Waters» und damit eine Strafkolonie der Briten. Heute jedoch sind sie für alle Gäste der Garten Eden. In den Palmen sehen Sie Papageien und an manchen Stränden leben die Makak, Affen, die sich von Krabben ernähren. Wollen Sie unbeschwerte Ferien geniessen und mögen tropische Temperaturen, dann werden Sie hier das Paradies finden.

Perlweisse fast menschenleere Sandstrände ziehen sich über viele Kilometer und das klare Wasser eignet sich hervorragend zum Tauchen und Schnorcheln. Unsere Spezialisten kennen sich aus und stellen Ihnen Ihre individuelle Reise auf die Andamanen zusammen.