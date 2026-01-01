Der Kaziranga Nationalpark liegt im Bundesstaat Assam im Nordosten Indiens, eingebettet in die weite Flusslandschaft des Brahmaputra. Das UNESCO-Weltnaturerbe ist vor allem für seine Panzernashörner berühmt – kaum irgendwo sonst lassen sich die mächtigen Tiere so gut beobachten wie in den Sumpf- und Graslandschaften von Kaziranga.

Neben den Nashörnern leben hier unter anderem Elefanten, Wasserbüffel, Barasingha-Hirsche und Tiger, auch wenn sich Letztere im hohen Elefantengras nur selten zeigen. Die Feuchtgebiete und Tümpel ziehen zudem eine beeindruckende Vogelwelt an – ein Paradies für Ornithologen und Naturfotografen. Auf Pirschfahrten im Geländewagen erkunden Sie die verschiedenen Zonen des Parks und erleben die ursprüngliche Natur Assams hautnah.

Kaziranga eignet sich für Reisende, die abseits der klassischen Rajasthan-Routen ein authentisches Naturerlebnis suchen, und lässt sich ideal mit den Teegärten Assams oder einer Entdeckungsreise durch Nordostindien verbinden. Die beste Reisezeit ist die trockene, kühlere Periode im Winterhalbjahr; während des Monsuns steht der Park teilweise unter Wasser und bleibt geschlossen.

In der Umgebung des Parks erwarten Sie ausgewählte Lodges und Resorts in naturnaher Lage. Unsere Indien-Spezialisten beraten Sie gerne persönlich und fügen den Kaziranga Nationalpark in Ihre massgeschneiderte Indien-Reise ein.