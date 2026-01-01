The Malabar House
Kochi
Beschreibung
Einleitung
Spa mit Ayurveda Kuren, Swimmingpool, Veloverleih, während der Hauptsaison regelmässig Tanzvorführungen.
Lage
Ideal im Herzen der Altstadt von Fort Kochi gelegen.
Angebot
Ausgezeichnetes Restaurant mit indischer und mediterraner Küche. Wein und Tapas Lounge.
Zimmer
Alle 17 Zimmer sind individuell gestaltet, eingerichtet und unterschiedlich gross. Sie verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Föhn. Ein spannender Mix aus Moderne mit bunten, grellen Wänden sowie Altem mit klassischen Holzmöbeln, alten hohen Türen und indischen Bildern.
Deluxe (11): Im Parterre gelegen, weniger möbliert, die meisten haben einen Sitzplatz oder ein kleines Privatgärtchen.
Roof Garden Suite (5): Grosse Suiten im 1. Stock mit ge-schmackvollem Wohnbereich und privater Terrasse.
Deluxe (11): Im Parterre gelegen, weniger möbliert, die meisten haben einen Sitzplatz oder ein kleines Privatgärtchen.
Roof Garden Suite (5): Grosse Suiten im 1. Stock mit ge-schmackvollem Wohnbereich und privater Terrasse.
Preis auf Anfrage
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