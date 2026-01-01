Alle 17 Zimmer sind individuell ge­­staltet, eingerichtet und unterschiedlich gross. Sie verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Inter­net­zugang, Minibar, Safe und Föhn. Ein spannender Mix aus Moderne mit bunten, grellen Wänden sowie Altem mit klassischen Holz­möbeln, alten hohen Türen und indischen Bildern.

Deluxe (11): Im Parterre gelegen, weniger möbliert, die meisten haben einen Sitzplatz oder ein kleines Privatgärtchen.

Roof Garden Suite (5): Grosse Suiten im 1. Stock mit ge-­schmack­vollem Wohnbereich und privater Terrasse.