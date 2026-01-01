Knecht Reisegruppe Gütesiegel
indien Reisen Gütesiegel
indienreisen

The Malabar House

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Kochi

Ein trendiges Boutique-Hotel mit ganz eige­nem Stil, einer sehr guten Küche und äusserst freundlichem Personal.

Beschreibung

Einleitung
Spa mit Ayur­veda Kuren, Swim­mingpool, Veloverleih, während der Hauptsaison regel­mäs­sig Tanz­vor­füh­­rungen.
Lage
Ideal im Herzen der Altstadt von Fort Kochi gelegen.
Angebot
Ausgezeichnetes Restaurant mit indischer und mediterraner Küche. Wein und Tapas Lounge.
Zimmer
Alle 17 Zimmer sind individuell ge­­staltet, eingerichtet und unterschiedlich gross. Sie verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Inter­net­zugang, Minibar, Safe und Föhn. Ein spannender Mix aus Moderne mit bunten, grellen Wänden sowie Altem mit klassischen Holz­möbeln, alten hohen Türen und indischen Bildern.
Deluxe (11): Im Parterre gelegen, weniger möbliert, die meisten haben einen Sitzplatz oder ein kleines Privatgärtchen.
Roof Garden Suite (5): Grosse Suiten im 1. Stock mit ge-­schmack­vollem Wohnbereich und privater Terrasse.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen