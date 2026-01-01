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Dzong in Paro, Bhutan

Bhutan Rundreisen vom Spezialisten

Bhutan erleben – im spektakulären Nest des Tigers

Bhutan, das Königreich im Himalaja, ist weitgehend von der Aussenwelt abgeschieden. Es öffnet sich jedoch langsam für Touristen. Einer Legende nach soll Guru Rinpoche, der als Urahne des tibetanischen Buddhismus gilt, in luftiger Höhe das Kloster Taktsang gegründet haben. Wollen Sie diese traumhafte Kulisse selbst erleben und möchten Sie die dort lebenden Mönche besuchen, dann sollten Sie an Bhutan Rundreisen als Bhutan Reisen teilnehmen. Sie erleben Yak-Karawanen, die gemächlich einen Pass hinaufziehen und von schneebedeckten Gipfeln weht ein eisiger Wind zu den Menschen, die ihre Herde antreiben.

In der Ferne über dem Paro-Tal klebt ein Kloster am Felsen, das zu den spektakulärsten in ganz Bhutan gehört. Vom Volksmund wird behauptet, es sei das «Nest des Tigers». Fragen Sie speziell nach Touren von Spezialisten, die individuell für Sie zusammengestellt werden.

Icon map10 Tage
Bhutan - Land und Legenden
ab CHF 3990.– / pro Person
ab/bis Paro
Highlights: National Memorial Chorten, Fahrt durch das zauberhafte Punakha Tal, Die Ströme Mo Chhu und Pho Chhu,...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map7 Tage
Bhutan aktiv erleben
ab CHF 3330.– / pro Person
ab/bis Paro
Highlights: Teilnahme an einem Morgengebet im Kloster, Lernen Sie die bhutanesische Küche kennen, Stellen Sie Ihr...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map6 Tage
Im Land des Donnerdrachens
ab CHF 2340.– / pro Person
ab/bis Paro
Highlights: Vielfalt an Mustern, Materialien und Techniken der Webereien , Der Simtokha Dzong, "Taktshang Goemba"...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map11 Tage
Six Senses Bhutan für Geniesser
ab CHF 10540.– / pro Person
ab/bis Paro
Highlights:
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte

Touren vom Spezialisten mit gewaltigen Eindrücken

Bhutan wird vom bäuerlichen Leben seiner Menschen geprägt. Hinzu kommen die vielen Klöster, in denen uralte Traditionen bewahrt wurden. Bhutan ist voller Magie, unverbraucht und geheimnisvoll zugleich. Heilige Berge verkörpern Orte mythischer Verklärung und Gebetsfahnen sind für Gäste stets Begleiter bei ihren Bhutan Reisen. Sie begeben sich durch ein Land mit tiefgläubigen Menschen, deren Gesichter Würde und Wissen widerspiegeln. Sechs- bis zehntägige Touren führen zu den beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten im «Reich des Donnerdrachens».

Sie passieren grüne Täler, streifen Wälder mit Orchideen und Rhododendren, gehen über bis zu 3.400 Meter hohe Passstrassen und begeben sich zu den Weiden der Yaks. Rast machen Sie an traumhaften Klöstern und Palästen. Möchten Sie dann Ihre Erinnerungen eines ereignisreichen Tages abends wachhalten, können Sie dies in der Umgebung komfortabler Hotels, wie den Amankora Lodges, tun. Unsere Spezialisten stellen für Sie Touren durch Bhutan zusammen.

Bhutan in seinem Ursprung

Die traditionsreiche Geschichte des Kleinstaats entdecken und erleben

Reiseinformationen

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