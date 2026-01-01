Bhutan Rundreisen vom Spezialisten
Bhutan erleben – im spektakulären Nest des Tigers
Bhutan - Land und Legenden
ab CHF 3990.– / pro Person
ab/bis Paro
Highlights: National Memorial Chorten, Fahrt durch das zauberhafte Punakha Tal, Die Ströme Mo Chhu und Pho Chhu,...
10 Tage / 9 Nächte
Bhutan aktiv erleben
ab CHF 3330.– / pro Person
ab/bis Paro
Highlights: Teilnahme an einem Morgengebet im Kloster, Lernen Sie die bhutanesische Küche kennen, Stellen Sie Ihr...
7 Tage / 6 Nächte
Im Land des Donnerdrachens
ab CHF 2340.– / pro Person
ab/bis Paro
Highlights: Vielfalt an Mustern, Materialien und Techniken der Webereien , Der Simtokha Dzong, "Taktshang Goemba"...
6 Tage / 5 Nächte
Six Senses Bhutan für Geniesser
ab CHF 10540.– / pro Person
ab/bis Paro
Highlights:
11 Tage / 10 Nächte
Touren vom Spezialisten mit gewaltigen Eindrücken
Bhutan wird vom bäuerlichen Leben seiner Menschen geprägt. Hinzu kommen die vielen Klöster, in denen uralte Traditionen bewahrt wurden. Bhutan ist voller Magie, unverbraucht und geheimnisvoll zugleich. Heilige Berge verkörpern Orte mythischer Verklärung und Gebetsfahnen sind für Gäste stets Begleiter bei ihren Bhutan Reisen. Sie begeben sich durch ein Land mit tiefgläubigen Menschen, deren Gesichter Würde und Wissen widerspiegeln. Sechs- bis zehntägige Touren führen zu den beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten im «Reich des Donnerdrachens».
Sie passieren grüne Täler, streifen Wälder mit Orchideen und Rhododendren, gehen über bis zu 3.400 Meter hohe Passstrassen und begeben sich zu den Weiden der Yaks. Rast machen Sie an traumhaften Klöstern und Palästen. Möchten Sie dann Ihre Erinnerungen eines ereignisreichen Tages abends wachhalten, können Sie dies in der Umgebung komfortabler Hotels, wie den Amankora Lodges, tun. Unsere Spezialisten stellen für Sie Touren durch Bhutan zusammen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Indien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen