Die beste Reisezeit für Indien liegt zwischen Oktober und März. In diesen Monaten ist es im grössten Teil des Landes trocken und angenehm mild – im Norden ideal für Rajasthan und das Taj Mahal, im Süden für Kerala und Tamil Nadu. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.