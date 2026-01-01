Wichtige Indien Reiseinformationen
Ferien vom Spezialisten – Indien Reisetipps
Die wichtigsten Informationen im Überblick
SWISS fliegt per Direktflug nach Delhi und Mumbai. In andere Städte Indiens gelangen Sie ab Zürich mit Emirates über Dubai oder mit Qatar Airways über Doha.
Ein Touristenvisum ist für die Einreise nach Indien zwingend notwendig. Zudem muss auch der Reisepass noch gültig sein. Fragen Sie einfach unsere Reisespezialisten nach allen notwendigen Einreise- und Einfuhrbestimmungen für Indien.
Einige Verhaltensregeln und Vorschriften sollten bei Ferien mit Kindern in Indien beachtet werden. Besonders wichtig ist, dass alle Familienmitglieder ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Eine Rundreise durch das ganze Land mit Kindern ist nur bedingt empfehlenswert.
Im Land besteht ein erhöhtes Risiko, an Polio zu erkranken. Ein Schutz gegen Cholera ist nicht zwingend vorgeschrieben. Dennoch sollten Reisende immer daran denken, dass es zu Darminfektionen kommen kann.
Die beste Reisezeit für Indien liegt zwischen Oktober und März. In diesen Monaten ist es im grössten Teil des Landes trocken und angenehm mild – im Norden ideal für Rajasthan und das Taj Mahal, im Süden für Kerala und Tamil Nadu. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.
In Indien ist der Hinduismus weit verbreitet. Allerdings gibt es noch einige weitere Glaubensgemeinschaften im Land.
- 26. 1.: Tag der Republik
- 7. 3.: Mahashivratri
- 20. 4.: Mahavir Jayanti
- 14. 5.: Buddhas Geburtstag
- 15. 8.: Unabhängigkeitstag
- 25. 8.: Krishna Janmashtami
- 13. 9.: Opferfest
- 2. 10.: Geburtstag Mahatma Gandhis
- 3. 10.: Islamisches Neujahrsfest
- 11. 10.: Dussehra
- 30. 10.: Lichterfest
- 12. 12.: Geburtstag des Propheten Muhammad
- 25./26. 12.: Weihnachten
- Beweglich: Karfreitag, Ostern, Guru Nanak Jayanti
Sollten heilige Stätten besucht werden, ist das Tragen von langer Kleidung notwendig. Die Schultern sollten bedeckt sein.
In Indien ist Hindi die offizielle Amtssprache. Allerdings ist auch Englisch sehr weit verbreitet.
In Indien wird ein Mietwagen in der Regel auch sogleich mit einem Fahrer gebucht. Im Strassenverkehr von Indien sind viele Fahrer aus Europa überfordert.
Wie auch in der Schweiz gibt es in Indien eine Spannung von 220 bis 230 Volt. Allerdings sollten Sie sich auf jeden Fall vor Abreise nach Indien einen Adapter zulegen.
Die Handys aus der Schweiz sollten auch in Indien ohne Einschränkungen funktionieren. Es empfiehlt sich jedoch, sich eine nationale SIM-Karte zu besorgen.
Dienstleistungen werden im gesamten Land nur sehr gering honoriert. Deshalb erwarten viele von den Feriengästen ein Trinkgeld.
Die Rupie ist in Indien das offizielle Zahlungsmittel. Im Land können Sie auch mit dem US-Dollar bezahlen.
Im Winter sind es plus 4,5 Stunden und im Sommer sind es plus 3,5 Stunden zur Schweiz
Eine ausführliche Übersicht mit gerundeten Monatswerten für Delhi, den Regionen von Rajasthan bis Kerala und konkreten Monats-Empfehlungen finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Indien. So legen Sie Rundreise, Badeferien oder Himalaya-Etappe auf den idealen Zeitpunkt.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
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