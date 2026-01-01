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Taj Mahal, Indien

Agra Reisen

Ein Palast der Liebe

In der Millionenmetropole Agra steht das bedeutendste und bekannteste Wahrzeichen Indiens: das Taj Mahal. Um 1890 liess Grossmogul Shah Jahan das einzigartige Mausoleum aus Marmor zu Ehren seiner verstorbenen grossen Liebe Mumtaz Mahal erbauen. Neben dem UNESCO Weltkulturerbe Taj Mahal hat Agra mit einer riesigen Festungsanlage noch eine weitere Sehenswürdigkeit zu bieten. Hier, in dem sogenannten «Roten Fort» residierte der Auftraggeber des Taj Mahal nach der Entmachtung durch seinen Sohn. Besuchen Sie den geschichtsträchtigen Ort Agra als Teil Ihrer Rundreise durch Indien. Unsere Indien Spezialisten unterstützen Sie gerne bei Ihrer Reiseplanung.

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Agra
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Das Taj Mahal und die beste Tageszeit für den Besuch

Agra liegt am Yamuna in Uttar Pradesh, rund 230 Kilometer südlich von Delhi. Drei UNESCO-Welterbestätten liegen hier auf engem Raum beieinander.

Was das Taj Mahal ist

Shah Jahan liess das Mausoleum ab 1632 für seine verstorbene Frau Mumtaz Mahal errichten; nach gut zwanzig Jahren war es vollendet. Der weisse Marmor ist mit Halbedelsteinen eingelegt, die Anlage ist bis in die Achsen hinein symmetrisch angelegt. Seit 1983 steht sie auf der Welterbeliste.

Wann Sie hingehen sollten

Zum Sonnenaufgang ist der Andrang am geringsten und der Marmor nimmt einen rosa Ton an, der sich im Lauf des Tages ins Weisse verschiebt. Freitags ist das Mausoleum für Besichtigungen geschlossen. In fünf Nächten um den Vollmond ist ein zusätzlicher Abendbesuch möglich, allerdings mit begrenzter Personenzahl und separater Anmeldung.

Der Blick von der anderen Flussseite

Der Garten Mehtab Bagh liegt gegenüber am Nordufer und war einst als Gegenstück zum Mausoleum angelegt. Von dort fällt der Blick am späten Nachmittag über den Fluss auf die Rückseite des Baus – ohne Gedränge und mit dem besten Licht des Tages.

Agra Fort, Fatehpur Sikri und die Anreise aus Delhi

Wer nur das Taj Mahal ansteuert, verpasst die beiden anderen Welterbestätten der Region.

Das Rote Fort von Agra

Die Festung aus rotem Sandstein liegt gut zwei Kilometer flussaufwärts und war vor Delhi der Regierungssitz der Mogulherrscher. Shah Jahan verbrachte seine letzten Lebensjahre hier in Haft, gefangen gesetzt von seinem Sohn Aurangzeb. Vom Turm Musamman Burj aus sieht man das Mausoleum, das er hatte bauen lassen.

Fatehpur Sikri

Rund 40 Kilometer westlich liegt die Stadt, die Akbar ab 1571 als Hauptstadt anlegte und nach knapp anderthalb Jahrzehnten wieder aufgab – der Wassermangel war nicht zu beheben. Die Palastanlagen aus rotem Sandstein stehen deshalb weitgehend unverändert da. Ein Halbtagesausflug reicht aus.

Itimad-ud-Daula

Das kleinere Grabmal am Ostufer gilt als Vorläufer des Taj Mahal und wird deshalb oft «Baby Taj» genannt. Die Marmoreinlegearbeiten wurden hier erstmals in dieser Feinheit ausgeführt. Besucherandrang gibt es kaum.

Wie Sie nach Agra kommen

Der Gatimaan Express verbindet Delhi mit Agra in rund hundert Minuten. Über den Yamuna Expressway dauert die Fahrt mit dem Wagen drei bis dreieinhalb Stunden. Agra bildet zusammen mit Delhi und Jaipur das sogenannte Goldene Dreieck, für das drei bis fünf Tage einzuplanen sind.

Häufige Fragen zu Agra

Oktober bis März. Dann liegen die Temperaturen tagsüber angenehm, morgens kann es im Dezember und Januar neblig sein. Von April bis Juni wird es mit über 40 Grad sehr heiss, von Juli bis September fällt der Monsunregen.

Nein. Freitags bleibt es für Besichtigungen geschlossen. An fünf Nächten um den Vollmond ist zusätzlich ein Abendbesuch möglich, für den man sich vorab anmelden muss und für den die Besucherzahl begrenzt ist.

Für das Taj Mahal und das Rote Fort genügt ein voller Tag. Wer Fatehpur Sikri und Itimad-ud-Daula mitnehmen will, plant zwei Nächte ein – das erlaubt auch den Besuch am Morgen bei geringem Andrang.

Mit dem Gatimaan Express in rund hundert Minuten oder über den Yamuna Expressway in drei bis dreieinhalb Stunden mit dem Wagen. Beide Varianten erlauben grundsätzlich einen Tagesausflug, für den Sonnenaufgang am Mausoleum lohnt sich aber eine Übernachtung.

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