Das Taj Mahal und die beste Tageszeit für den Besuch

Agra liegt am Yamuna in Uttar Pradesh, rund 230 Kilometer südlich von Delhi. Drei UNESCO-Welterbestätten liegen hier auf engem Raum beieinander.

Was das Taj Mahal ist

Shah Jahan liess das Mausoleum ab 1632 für seine verstorbene Frau Mumtaz Mahal errichten; nach gut zwanzig Jahren war es vollendet. Der weisse Marmor ist mit Halbedelsteinen eingelegt, die Anlage ist bis in die Achsen hinein symmetrisch angelegt. Seit 1983 steht sie auf der Welterbeliste.

Wann Sie hingehen sollten

Zum Sonnenaufgang ist der Andrang am geringsten und der Marmor nimmt einen rosa Ton an, der sich im Lauf des Tages ins Weisse verschiebt. Freitags ist das Mausoleum für Besichtigungen geschlossen. In fünf Nächten um den Vollmond ist ein zusätzlicher Abendbesuch möglich, allerdings mit begrenzter Personenzahl und separater Anmeldung.

Der Blick von der anderen Flussseite

Der Garten Mehtab Bagh liegt gegenüber am Nordufer und war einst als Gegenstück zum Mausoleum angelegt. Von dort fällt der Blick am späten Nachmittag über den Fluss auf die Rückseite des Baus – ohne Gedränge und mit dem besten Licht des Tages.