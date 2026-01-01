Lage und Charakter der Stadt

Bengaluru ist die Hauptstadt des südindischen Bundesstaates Karnataka und liegt auf der Dekkan-Hochebene. Die Höhenlage sorgt für ein milderes Klima als in den tiefer gelegenen Küstenstädten des Subkontinents – ein Grund dafür, dass die Stadt schon in britischer Zeit als angenehmer Standort galt. Heute ist Bengaluru das Zentrum der indischen IT-Branche und wirkt entsprechend jung, international und geschäftig.

Neben dem Lal Bagh prägen weitere Grünflächen das Stadtbild, allen voran der Cubbon Park im Zentrum. Sehenswert sind zudem der Bangalore Palace, das Parlamentsgebäude Vidhana Soudha und der Sommerpalast von Tipu Sultan. Die Sehenswürdigkeiten verteilen sich über das Stadtgebiet. Wer mehrere davon besuchen möchte, plant die Wege dazwischen besser grosszügig ein, denn der Verkehr in Bengaluru ist dicht.

Wann Sie reisen sollten

Als angenehmste Reisezeit für Südindien gelten allgemein die Wintermonate, wenn es weitgehend trocken und weniger schwül ist. In den Sommermonaten bringt der Monsun kräftige Regenfälle; eine Reise ist dann zwar möglich, Ausflüge ins Umland sind aber weniger gut planbar. Wegen der Höhenlage fällt die Hitze in Bengaluru in der Regel weniger drückend aus als an der Küste.

Für wen sich Bengaluru eignet

Die Stadt passt zu Reisenden, die Südindien von einem komfortablen Ausgangspunkt aus kennenlernen möchten: gute Hotellerie, internationale Anbindung und ein Umfeld, das den Einstieg in das Land leichter macht als eine erste Nacht in einer der lauteren Millionenstädte. Auch für Geschäftsreisende, die einige private Tage anhängen, ist Bengaluru ein naheliegender Standort.

Weniger geeignet ist die Stadt, wenn Sie vor allem die grossen historischen Monumente Nordindiens sehen oder Ruhe finden möchten. Bengaluru ist eine wachsende Grossstadt mit entsprechendem Verkehr und Baulärm. Wer klassische Tempelarchitektur, Natur oder Strand sucht, plant die Stadt besser als Etappe und nicht als alleiniges Reiseziel.

Womit sich Bengaluru kombinieren lässt

Als Start- oder Endpunkt einer Südindien-Rundreise verbindet sich die Stadt gut mit dem Umland: mit Mysuru und seinem Maharadscha-Palast, mit den Kaffeeanbaugebieten von Coorg, mit der Ruinenstadt Hampi oder mit den Nationalparks Karnatakas, in denen Elefanten und mit etwas Glück auch Tiger leben. Ebenso üblich ist die Weiterreise nach Kerala mit seinen Backwaters oder an die Küste Goas.

Gut zu wissen

Gesprochen wird in Karnataka vor allem Kannada; im Hotel- und Geschäftsalltag kommen Sie mit Englisch weit. Die Küche ist ausgeprägt südindisch mit Reis- und Linsengerichten wie Dosa und Idli sowie Filterkaffee, und wer vegetarisch isst, findet hier eine besonders grosse Auswahl. Für die Einreise nach Indien benötigen Schweizer Staatsangehörige ein Visum – klären Sie die jeweils aktuellen Bestimmungen vor der Buchung ab.

Die folgende Auswahl zeigt die Häuser, die wir in Bengaluru anbieten. Welches davon passt, hängt vor allem davon ab, ob Sie zentral oder ruhiger wohnen möchten und wie viele Nächte Sie in der Stadt einplanen.