Varanasi Hotels im Überblick
Spiritualität erleben in der heiligen Stadt
Taj Nadesar Palace
Preis auf Anfrage
Varanasi
Entspannen Sie im «Jiva Spa» und geniessen Sie den schönen Swimmingpool.
Suryauday Haveli
Preis auf Anfrage
Varanasi
Sie können den Sonnenaufgang vom Hoteldach aus geniessen, an einem Yoga Kurs teilnehmen, in der nahen Altstadt einen...
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Indien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen