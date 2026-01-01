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Varanasi, Indien

Varanasi Hotels im Überblick

Spiritualität erleben in der heiligen Stadt

Varanasi, das ehemalige Benares, ist bunt, laut, chaotisch und vor allem eins: faszinierend. Für die Hindus ist die Stadt heilig, denn wer hier stirbt, geht ins Nirvana ein. Bei einer morgendlichen Bootsfahrt auf dem Ganges, wenn die am Horizont aufsteigende Sonne alles in ein silbriges Licht taucht, erspüren Sie etwas von der tiefen Spiritualität, die die Stadt und ihre Menschen erfüllt. Unsere fachkundigen Indien Spezialisten stehen Ihnen mit Rat und Tat für die Organisation Ihrer Reise nach Varanasi an die Ufer des Ganges zur Seite.

Taj Nadesar PalaceHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Varanasi
Entspannen Sie im «Jiva Spa» und geniessen Sie den schönen Swimming­pool.
Suryauday HaveliHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Varanasi
Sie können den Sonnenaufgang vom Hoteldach aus geniessen, an einem Yoga Kurs teilnehmen, in der nahen Altstadt einen...

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