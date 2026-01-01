Beleza By The Beach
Goa
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools, einer davon Adults-Only, Fitness, Spa, Kinderspielplatz, Velo- und Motorradverleih, kleine Boutique mit lokalen Souvenirs, Beach Volleyball, Tischtennis und Wassersportmöglichkeiten
Lage
Über einen 250 Meter langen, mit Palmen gesäumten Weg erreicht man den breiten Sandstrand von Süd-Goa. Die Colva Strandpromenade sowie Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in Gehdistanz. Der internationale Flughafen von Goa liegt knappe 50 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Im Restaurant «Tentaçaõ» werden lokale und internationale Speisen serviert, das «Nazaré» an schöner Strandlage verzaubert mit Spezialitäten aus Goa und in den zwei Bars geniessen Sie köstliche lokale und internationale Drinks und Häppchen.
Zimmer
Die 94 im goanischen Stil erbauten Zimmer und Suiten verteilen sich auf mehrere, kleine Gebäude und sind hell eingerichtet. Sie alle sind ausgestattet mit einem Balkon, Bad/Dusche, Sitzecke, gratis Internetzugang, Klimaanlage, Deckenventilator, Fernseher, Minibar und Kühlschrank, Tee-/Kaffeekocher, Safe und Föhn.
Die 94 im goanischen Stil erbauten Zimmer und Suiten verteilen sich auf mehrere, kleine Gebäude und sind hell eingerichtet. Sie alle sind ausgestattet mit einem Balkon, Bad/Dusche, Sitzecke, gratis Internetzugang, Klimaanlage, Deckenventilator, Fernseher, Minibar und Kühlschrank, Tee-/Kaffeekocher, Safe und Föhn.
Loft with Balcony: komfortable Zimmer mit 23 m² Wohnfläche.
Superior: die 39 m² grossen Zimmer verfügen über einen Balkon mit Sicht über die Reisfelder oder den Poolbereich.
Junior Suite: 48 m² grosse Zimmer, welche viel Platz bieten und sich bestens für Familien mit Kindern eignen.
Terrace Suite: 68 m² grosse Suiten, im obersten Stockwerk gelegen. Auf dem grosszügigen Balkon befinden sich zusätzlich Lounge Sessel und eine romantische Outdoor-Badewanne
Preis auf Anfrage
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