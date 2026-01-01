Die 94 im goanischen Stil erbauten Zimmer und Suiten verteilen sich auf mehrere, kleine Gebäude und sind hell eingerichtet. Sie alle sind ausgestattet mit einem Balkon, Bad/Dusche, Sitzecke, gratis Internetzugang, Klimaanlage, Deckenventilator, Fernseher, Minibar und Kühlschrank, Tee-/Kaffeekocher, Safe und Föhn.

Loft with Balcony: komfortable Zimmer mit 23 m² Wohnfläche.

Superior: die 39 m² grossen Zimmer verfügen über einen Balkon mit Sicht über die Reisfelder oder den Poolbereich.



Junior Suite: 48 m² grosse Zimmer, welche viel Platz bieten und sich bestens für Familien mit Kindern eignen.

Terrace Suite: 68 m² grosse Suiten, im obersten Stockwerk gelegen. Auf dem grosszügigen Balkon befinden sich zusätzlich Lounge Sessel und eine romantische Outdoor-Badewanne