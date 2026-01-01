Bandhavgarh Nationalpark Reisen vom Spezialisten

Der Bandhavgarh Nationalpark erhielt seinen Namen von einem nahe gelegenen Berg, der den Nationalpark im Vindhyan-Tal überragt. Hier, im zentral-indischen Staat Madhya Pradesh, stehen die Chancen besonders gut, einen wild lebenden Tiger zu sehen. Die Bambus- und Teakholzwälder stellen einer der letzten wertvollen Habitate der seltenen Bengalischen Tiger dar. In den hohen Wiesen und Sümpfen leben ausserdem Leoparden, Lippenbären, Elefanten und Sambarhirsche. Der Nationalpark ist der Lebensraum von über 200 Vogelarten und zahlreichen Reptilien. Entdecken Sie die unglaubliche Artenvielfalt inmitten des indischen Subkontinents. Unsere Indien Spezialisten beantworten Ihre Fragen gerne.