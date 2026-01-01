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Agra, Indien

Indien Hotels vom Spezialisten

Moderner Komfort und traditionelles Flair

Unsere ausgewählten Hotels in Indien befinden sich an den schönsten Destinationen des Landes. Steht Ihnen der Sinn nach einer Übernachtung in einem Nobelhotel einer internationalen Kette? Oder möchten Sie lieber in einer kleinen Pension im landestypischen Stil nächtigen? Ganz egal, für welches Hotel Sie sich entscheiden - unsere handverlesenen Unterkünfte punkten durch exquisite Ausstattung und hervorragenden Service. Vielleicht fällt Ihnen angesichts des grossen Angebots an verlockenden Hotels die Wahl schwer? Unsere erfahrenen Indien Spezialisten beraten Sie gern und freuen sich darauf, Ihre massgeschneiderte Indien Rundreise für Sie zu organisieren.

Hotels nach Regionen

Agra
Bengaluru
Chennai
Delhi
Jaipur
Jaisalmer
Jodhpur
Khajuraho
Kochi
Kolkata
Kumarakom
Ladakh
Madurai
Mumbai
Rishikesh
Thekkady
Udaipur
Varanasi

Logieren wie ein Maharadscha

Service und Ausstattung der Extraklasse

Ein ganz besonderes Erlebnis ist die Übernachtung in einem traditionsreichen Heritage Hotel. Wenn Sie in einem alten Stadtpalast, einer imposanten Burganlage oder einem prunkvollen Haveli übernachten, können Sie sich wirklich wie in einem Märchen aus 1001 Nacht fühlen. Reisenden, die das Erlebnis einer fremden, aufregenden Kultur mit entspannten Badeferien verbinden möchten, sei ein Hotel in Goa, auf den Andamanen, in Bekal, in Mararikulam oder in Kovalam empfohlen. Weisse Sandstrände, eine üppig grüne Natur und das kristallklare Wasser des Indischen Ozeans garantieren Erholung und Entspannung pur.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Backwater

Erleben Sie die eindrucksvolle Naturlandschaft im wunderschönen Indien

Beeindruckende Paläste und Bauten

Erleben Sie die prachtvollen Paläste Indiens

Bhutan Reisen

Entdecken Sie das ursprüngliche Asien

Natur und Nationalparks

Auf Tuchfühlung mit den Wildtieren und einer einzigartigen Natur

Reiseinformationen

Alles über Land, Leute und die Vorbereitung Ihrer Reise nach Indien

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Indien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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