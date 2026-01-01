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Nagarhole Nationalpark, Indien

Nagarhole Nationalpark Reisen

Der Nagarhole Nationalpark liegt im südindischen Bundesstaat Karnataka und gehört zum Nilgiri-Biosphärenreservat, einem der bedeutendsten zusammenhängenden Schutzgebiete Südindiens. Dichte Laubwälder, offene Lichtungen und die Ufer des Kabini prägen die Landschaft und bieten einen reichen Lebensraum für Wildtiere.

Nagarhole zählt zu den besten Orten Indiens, um asiatische Elefanten zu beobachten – in der Trockenzeit versammeln sich die Herden an den Wasserstellen. Daneben leben hier Tiger, Leoparden, Gaure, Wildhunde und verschiedene Hirscharten sowie eine artenreiche Vogelwelt. Auf Pirschfahrten im Geländewagen oder bei einer Bootssafari auf dem Kabini erleben Sie die Tierwelt Südindiens aus nächster Nähe.

Der Park eignet sich für Reisende, die eine Südindien-Rundreise um ein authentisches Safari-Erlebnis ergänzen möchten, und lässt sich gut mit Mysore, den Kaffeeplantagen von Coorg oder den Backwaters Keralas kombinieren. Die beste Reisezeit sind die trockenen, kühleren Monate im Winterhalbjahr, wenn sich die Tiere vermehrt an den Wasserstellen zeigen; während des Monsuns ist mit ergiebigen Regenfällen zu rechnen.

Am Rand des Schutzgebiets erwarten Sie ausgewählte Lodges und Resorts in naturnaher Umgebung. Unsere Indien-Spezialisten beraten Sie gerne persönlich und fügen den Nagarhole Nationalpark in Ihre massgeschneiderte Indien-Reise ein.

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Preis auf Anfrage
Nagarhole Nationalpark
Grosser Infinity-Pool mit traumhafter Sicht auf den Kabini Fluss sowie ein zweiter Pool im hinteren Teil der Anlage....

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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