Nord-Indien Reisen vom Spezialisten
Urlaub im Land der Maharadschas
Am Fusse des Himalaya
Preis auf Anfrage
ab/bis Delhi
Highlights: Spannende Zugreisen ab/bis Delhi, Dharamsala - Exilheimat des Dalai Lama, Die tibetisch-buddhistische...
10 Tage / 9 Nächte
Aman Geniesser-Reise
Preis auf Anfrage
ab/bis Jaipur
Highlights: Glanzvolle Luxusunterkünfte, Orte abseits der Touristenmassen, Unbekannte Regionen in Rajasthan,...
5 Tage / 4 Nächte
Die spektakuläre Bergwelt von Ladakh
Preis auf Anfrage
ab/bis Leh
Highlights: Spaziergang durch den lebhaften Markt von Leh, Einblick in die geheimnisvolle tibetisch-buddhistische...
8 Tage / 7 Nächte
Goldenes Dreieck
Preis auf Anfrage
ab/bis Delhi
Highlights: Faszinierende Kultur & Geschichte, Mausoleum Itmad-ud-Daula, Weltkulturerbe Agra Fort, Beeindruckende...
4 Tage / 3 Nächte
Himalaya Reise für Entdecker
Preis auf Anfrage
ab Bagdogra bis Paro
Highlights: Das Mystische Königreich, Atemberaubend schönes Himalaya, Faszinierende Gebirgslandschaften, Sicht auf...
12 Tage / 11 Nächte
Höhepunkte Rajasthans
Preis auf Anfrage
ab/bis Delhi
Highlights: Wunderschöne Havelis in Mandawa, Imposantes Junagarh Fort in Bikaner, Zauber wie aus 1001 Nacht in...
11 Tage / 10 Nächte
Indien für Geniesser
Preis auf Anfrage
ab Delhi bis Jodhpur
Highlights: Morgendliche Bootsfahrt auf dem Ganges, Leben & Bräuche kennenlernen, Besuch der buddhistischen Stätte...
13 Tage / 12 Nächte
Karnatakas kulturelles Vermächtnis
Preis auf Anfrage
ab/bis Goa
Highlights: Überwältigende Pracht von Hampi, 100 Tempel rund um Aihole, Unesco Weltkulturerbe Pattadakal,...
6 Tage / 5 Nächte
Ladakh luxuriös
Preis auf Anfrage
ab/bis Leh
Highlights: Leh, der Hauptort Ladakhs & sein imposanter Palast, Herrliche Aussicht von der Shanti Stupa, Die...
8 Tage / 7 Nächte
Mela Kothi - Chambal Safari Lodge
Preis auf Anfrage
ab/bis Agra
Highlights: Übernachtung in komfortabler Ökolodge, Authentisches Erlebnis mit lokaler Küche, Besichtigung der...
3 Tage / 2 Nächte
Märchenhaftes Rajasthan
Preis auf Anfrage
ab Delhi bis Udaipur
Highlights: Palast- & Heritage Unterkünfte, «Slow Travel» mit Zeit zum Geniessen, Zugfahrt von Delhi nach Agra,...
13 Tage / 12 Nächte
Palastromantik und Wüstenzauber
Preis auf Anfrage
ab/bis Jodhpur oder Jaisalmer
Highlights: Märchenhafte Übernachtung im Khimsar Fort, Besuch des beeindruckenden Rohet Forts, Jeep-Safari durch...
3 Tage / 2 Nächte
Reise zum heiligen Ganges
Preis auf Anfrage
ab Delhi bis Varanasi
Highlights: Nostalgischer Charme von Samode, Morgendliche Rikscha-Fahrt in Jaipur, Blumenmarkt in der «Rosaroten...
8 Tage / 7 Nächte
Taj Mahal & Tiger Safaris
Preis auf Anfrage
ab Delhi bis Nagpur
Highlights: Der unbeschreibliche Taj Mahal, Die grösste Raubkatze der Welt, der Bengalische Tiger, Unterschiedliche...
11 Tage / 10 Nächte
Tempelmagie und Bergidylle
Preis auf Anfrage
ab Delhi bis Leh
Highlights: Zugfahrt von Delhi nach Amritsar, Eindrückliches Abendritual im Tempel, Atemberaubender Goldener Tempel,...
12 Tage / 11 Nächte
Unbekanntes Gujarat
Preis auf Anfrage
ab Ahmedabad bis Diu
Highlights: Hathee Singh Jain Tempel, Märchenhafte Sidi Sayed Moschee, Ashram von Mahatma Gandhi, imposanter...
8 Tage / 7 Nächte
Weltkulturerbe Ellora & Ajanta
Preis auf Anfrage
ab/bis Aurangabad
Highlights: Die faszinierenden Höhlen von Ellora, Kailasanatha - grösster monolithische Höhlenbau der Welt, Die...
3 Tage / 2 Nächte
Von Wüsten und Tigern
Rajasthan bedeutet übersetzt «Land der Könige». Dieser Bundesstaat beeindruckt mit prächtigen Palästen und Festungen, beispielsweise der über 200 Jahre alte Stadtpalast in der Hauptstadt Jaipur aus rosa Sandstein. Weitere Wahrzeichen Rajasthans sind in der Karawanenstadt Jaisalmer und in Udaipur zu finden. Rajasthans Natur ist von seltener Schönheit. Die atemberaubende Landschaft der Wüste Thar können Sie auf dem Rücken eines Kamels erkunden. Im Nationalpark Ranthambore haben Sie die Chance auf eine Begegnung mit frei lebenden Gazellen, Antilopen oder Hyänen.
Mit etwas Glück erspähen Sie sogar Bengaltiger oder einen Leoparden. Der Norden Indiens ist unglaublich facettenreich und hält zahlreiche sehenswerte Destinationen für Sie bereit. Möchten Sie Nord-Indien als Teil Ihrer Indien Rundreise besuchen oder eine eigenständige Rajasthan Rundreise unternehmen? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gern.
Beste Reisezeit
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