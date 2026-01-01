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Jaisalmer, Indien

Nord-Indien Reisen vom Spezialisten

Urlaub im Land der Maharadschas

Eine Nord-Indien-Rundreise ist ein inspirierendes und faszinierendes Erlebnis! Rajasthan, der farbenfrohe Bundesstaat im Nordosten Indiens, ist das Land der Maharadschas und Maharanis. In den ehemaligen Fürstenstaaten regierten die Adeligen mit eiserner Faust über ihre Untertanen und mit verschwenderischem Lebensstil, der in den vielen prächtigen Palästen seinen Ausdruck findet. Einige wurden in luxuriöse Hotels umgewandelt, andere können besichtigt werden. Rajasthan ist ein armes Land und dennoch wird den Menschen im grössten Bundesstaat Indiens nachgesagt, dass es ihnen möglich ist, den Alltag in Schönheit zu verwandeln.

Der Reisende, der die «Region der Schmetterlingsfarben» besucht, wird sogleich wissen, was damit gemeint ist. Unsere erfahrenen Indien Spezialisten unterstützen Sie gerne bei der Planung Ihrer Rajasthan und Nord-Indien Reisen.

Icon map10 Tage
Am Fusse des Himalaya
Preis auf Anfrage
ab/bis Delhi
Highlights: Spannende Zugreisen ab/bis Delhi, Dharamsala - Exilheimat des Dalai Lama, Die tibetisch-buddhistische...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map5 Tage
Aman Geniesser-Reise
Preis auf Anfrage
ab/bis Jaipur
Highlights: Glanzvolle Luxusunterkünfte, Orte abseits der Touristenmassen, Unbekannte Regionen in Rajasthan,...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map8 Tage
Die spektakuläre Bergwelt von Ladakh
Preis auf Anfrage
ab/bis Leh
Highlights: Spaziergang durch den lebhaften Markt von Leh, Einblick in die geheimnisvolle tibetisch-buddhistische...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map4 Tage
Goldenes Dreieck
Preis auf Anfrage
ab/bis Delhi
Highlights: Faszinierende Kultur & Geschichte, Mausoleum Itmad-ud-Daula, Weltkulturerbe Agra Fort, Beeindruckende...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map12 Tage
Himalaya Reise für Entdecker
Preis auf Anfrage
ab Bagdogra bis Paro
Highlights: Das Mystische Königreich, Atemberaubend schönes Himalaya, Faszinierende Gebirgslandschaften, Sicht auf...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map11 Tage
Höhepunkte Rajasthans
Preis auf Anfrage
ab/bis Delhi
Highlights: Wunderschöne Havelis in Mandawa, Imposantes Junagarh Fort in Bikaner, Zauber wie aus 1001 Nacht in...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map13 Tage
Indien für Geniesser
Preis auf Anfrage
ab Delhi bis Jodhpur
Highlights: Morgendliche Bootsfahrt auf dem Ganges, Leben & Bräuche kennenlernen, Besuch der buddhistischen Stätte...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map6 Tage
Karnatakas kulturelles Vermächtnis
Preis auf Anfrage
ab/bis Goa
Highlights: Überwältigende Pracht von Hampi, 100 Tempel rund um Aihole, Unesco Weltkulturerbe Pattadakal,...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map8 Tage
Ladakh luxuriös
Preis auf Anfrage
ab/bis Leh
Highlights: Leh, der Hauptort Ladakhs & sein imposanter Palast, Herrliche Aussicht von der Shanti Stupa, Die...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map3 Tage
Mela Kothi - Chambal Safari Lodge
Preis auf Anfrage
ab/bis Agra
Highlights: Übernachtung in komfortabler Ökolodge, Authentisches Erlebnis mit lokaler Küche, Besichtigung der...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map13 Tage
Märchenhaftes Rajasthan
Preis auf Anfrage
ab Delhi bis Udaipur
Highlights: Palast- & Heritage Unterkünfte, «Slow Travel» mit Zeit zum Geniessen, Zugfahrt von Delhi nach Agra,...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map3 Tage
Palastromantik und Wüstenzauber
Preis auf Anfrage
ab/bis Jodhpur oder Jaisalmer
Highlights: Märchenhafte Übernachtung im Khimsar Fort, Besuch des beeindruckenden Rohet Forts, Jeep-Safari durch...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map8 Tage
Reise zum heiligen Ganges
Preis auf Anfrage
ab Delhi bis Varanasi
Highlights: Nostalgischer Charme von Samode, Morgendliche Rikscha-Fahrt in Jaipur, Blumenmarkt in der «Rosaroten...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map11 Tage
Taj Mahal & Tiger Safaris
Preis auf Anfrage
ab Delhi bis Nagpur
Highlights: Der unbeschreibliche Taj Mahal, Die grösste Raubkatze der Welt, der Bengalische Tiger, Unterschiedliche...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map12 Tage
Tempelmagie und Bergidylle
Preis auf Anfrage
ab Delhi bis Leh
Highlights: Zugfahrt von Delhi nach Amritsar, Eindrückliches Abendritual im Tempel, Atemberaubender Goldener Tempel,...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map8 Tage
Unbekanntes Gujarat
Preis auf Anfrage
ab Ahmedabad bis Diu
Highlights: Hathee Singh Jain Tempel, Märchenhafte Sidi Sayed Mo­schee, Ashram von Mahatma Gandhi, imposanter...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map3 Tage
Weltkulturerbe Ellora & Ajanta
Preis auf Anfrage
ab/bis Aurangabad
Highlights: Die faszinierenden Höhlen von Ellora, Kai­la­sanatha - grösster monolithische Höhlen­bau der Welt, Die...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte

Von Wüsten und Tigern

Rajasthan bedeutet übersetzt «Land der Könige». Dieser Bundesstaat beeindruckt mit prächtigen Palästen und Festungen, beispielsweise der über 200 Jahre alte Stadtpalast in der Hauptstadt Jaipur aus rosa Sandstein. Weitere Wahrzeichen Rajasthans sind in der Karawanenstadt Jaisalmer und in Udaipur zu finden. Rajasthans Natur ist von seltener Schönheit. Die atemberaubende Landschaft der Wüste Thar können Sie auf dem Rücken eines Kamels erkunden. Im Nationalpark Ranthambore haben Sie die Chance auf eine Begegnung mit frei lebenden Gazellen, Antilopen oder Hyänen.

Mit etwas Glück erspähen Sie sogar Bengaltiger oder einen Leoparden. Der Norden Indiens ist unglaublich facettenreich und hält zahlreiche sehenswerte Destinationen für Sie bereit. Möchten Sie Nord-Indien als Teil Ihrer Indien Rundreise besuchen oder eine eigenständige Rajasthan Rundreise unternehmen? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gern.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Backwater

Erleben Sie die eindrucksvolle Naturlandschaft im wunderschönen Indien

Beeindruckende Paläste und Bauten

Erleben Sie die prachtvollen Paläste Indiens

Bhutan Reisen

Entdecken Sie das ursprüngliche Asien

Natur und Nationalparks

Auf Tuchfühlung mit den Wildtieren und einer einzigartigen Natur

Reiseinformationen

Alles über Land, Leute und die Vorbereitung Ihrer Reise nach Indien

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