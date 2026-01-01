Am Fusse des Himalaya ab Delhi

1 . Tag Delhi - Pathankot - Dharamsala Frühmorgens beginnt Ihre fünfstündige Zugfahrt nach Pathankot. Am Bahnhof Pathankot angekommen, werden Sie von Ihrer Reiseleitung empfangen und nach weiteren drei Stunden Autofahrt er­reichen Sie Ihr Ziel Dharamsala. Am späteren Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, die lokalen Märkte auf eigene Faust zu entdecken.

2 . Tag Dharamsala (F) Die Stadt am Himalaya ist Sitz der tibetischen Exil­re­gie­rung unter dem Dalai Lama. Heute erfahren Sie auf einer ausgedehnten Rundfahrt mehr darüber. Sie besuchen die ehemalige britische Bergstation McLeod Ganj, welche heute Exilheimat des 14. Dalai Lama ist. Mit etwas Glück sind Sie Zeuge einer Glaubenskonferenz der tibetischen Mönche, welche aus der ganzen Welt anreisen um den Segen des Dalai Lama zu erhalten. Im Tibetischen Institut der Künste bestaunen Sie wertvolle Kunst­gegen­stände, welche damals vor dem chinesischen Einfall in Sicherheit gebracht werden konnten.

3 . Tag Dharamsala - Kangra Tal - Palampur (F, A) Auf einer Fahrt durch die traumhafte Berggegend mit unendlich erscheinenden Teeplantagen und Reisfeldern erreichen Sie das Kangra Tal. Der Hochlandtee aus dieser Ge­­gend ist bekannt für seine feine Qualität. Unterwegs be­­­suchen Sie das tibetische Tashijong Kloster, wo eine Tep­pich­weberei, ein Thanka Atelier und eine Holz­schnit­zerei angegliedert sind und wo Sie vielleicht auch den jungen Guruji antreffen. Am Nachmittag steht die Besichtigung des Dorfes und Künstlerkolonie Adretta auf dem Programm.

4 . Tag Palampur - Kangra Fort - Pragpur (F, A) Die heutige, dreistündige Fahrt nach Pragpur wird mit einem Halt beim imposanten Kangra Fort unterbrochen. Die grösste Festungsanlage des Himalayas, dessen älteste Ruinen bis auf das 9. Jahrhundert zurückdatiert werden, befindet sich auf einer Erhöhung und ragt zwischen den zwei Flüssen Manjhi und Banganga empor.

5 . Tag Pragpur - Manali (F, A) Durch das Tal der Götter mit seiner atemberaubenden Land­schaft entlang des grossen Himalaya Nationalparks erreichen Sie nach einer Tagesreise Manali. Unterwegs wird ein Besichtigungsstopp eingelegt: Mandi war ein wichtiger Etappenort auf der Salzstrasse nach Tibet. Es erinnert mit seiner grossen Sikh-Bevöl­ke­rung eher an einen Ort im Punjab. Mana­li liegt auf über 2’000 m ü. M. am nördlichen Ende des Kullu Tals.

6 . Tag Manali (F, A) Am Morgen gehen Sie auf Erkundungstour in Manali. Die zahlreichen Tempel aus dem Mittelalter sind noch heute verehrte Pilgerstätten. Am Nachmittag unternehmen Sie einen Ausflug nach Naggar, wo Sie die aus Holz gebaute Burg mit den schönen Innenhöfen und dem Mu­seum besich­tigen. Nach Möglichkeit (montags geschlossen) bringen wir Sie zur Kunstgalerie mit einer eindrücklichen Samm­lung an Fotos und Bildern zum Hima­­laya Gebiet.

7 . Tag Manali - Shimla (F) Sie verlassen das Kullu Tal in östlicher Richtung und erreichen die ehemalige Som­mer­hauptstadt Shimla. Schon die englischen Kolonialherren waren von der Schön­­­heit dieser Gegend angetan: ausgedehnte Pinien- und Eichenwälder, blühende Rhododendren und die schneebedeckten Kup­pen der Himalaya Kette als Kulisse. Die nächsten drei Über­nach­tungen verbringen Sie in Shimla.

8 . Tag Shimla (F) Der heutige Tag ist der Erkundung Shimlas gewidmet. Es erwarten Sie faszinierende Sehenswürdigkeiten wie der Jakhu Tempel, die Viceregal Lodge, welche einst die Residenz des Generalgouverneurs war (montags geschlossen), das Staatliche Museum Himachal sowie das Gaiety Theater, welches nicht selten auch für Bollywood Filme als Kulisse verwendet wird. Zum Abschluss folgt ein gemütlicher Spaziergang durch die beliebte Fussgängerzone der Stadt, der Mall Road. Der Rest des Tages steht zu Ihrer freien Verfügung.

9 . Tag Shimla - Mashobra & Naldehra - Shimla (F) Heute bringen wir Sie zu den idyllischen Örtchen Mashobra und Naldehra. Sie haben drei verschiedene Spazier- und Wanderausflüge zur Auswahl um die märchenhaften Bergwälder und die intakte Natur dieser Umgebung zu erkunden.

10 . Tag Shimla - Chandigarh - Delhi (F) Sie verlassen Shimla per Auto um rechtzeitig für die Abfahrt des Express Zuges in Chandigarh einzutreffen. Die Zugfahrt nach Delhi dauert etwa 3½ Stunden. Auf Wunsch kann die Anfahrt von Shimla mit der zum Unesco Weltkulturerbe gehörenden Schmal­spurbahn nach Kalka erfolgen (bitte bei Buchung bekannt geben; der Anschluss kann nicht garantiert werden). Nach Ankunft am späten Abend in Delhi werden Sie am Bahnhof abgeholt und in Ihr Hotel begleitet.