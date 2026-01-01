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«The Deccan Odyssey» - Die Pracht Maharashtras ab Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Train Station

Indien fasziniert mit seiner reichen Kultur, prächtigen Bauten, wunderbaren Landschaften und seinen noch heute gelebten Traditionen. Erleben Sie den Charme dieses einzigartigen, farbenfrohen Reise­landes, indem Sie bequem im komfortablen Zug von einem Höhepunkt zum nächsten fahren. «The Deccan Odyssey» ist einer der bekanntesten Züge Indiens mit einer interessanten Auswahl verschiedener Reiserouten in Nord- und Zentralindien. Willkommen an Bord!

Etwas abseits der meistbereisten Routen führt Sie diese interessante Reise in Indiens bekanntestes Weinanbaugebiet bei Nashik, zu den Felsen- und Höhlentempeln von Ellora und Ajanta, in die Stadt Kolhapur mit seinen wenig bekannten Schätzen und in die ehemals portugiesische Kolonie Goa.
«The Deccan Odyssey» - Die Pracht Maharashtras ab Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Train Station
Preis auf Anfrage
ab/bis Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Train Station
Highlights:
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Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Mumbai, Chhatrapati Shivaji Maharaj Bahnhof (15.30h) (A)

2. Tag Nashik, Weinzentrum Indiens (F, M, A)

3. Tag Höhlentempel von Ellora (F, M, A)

4. Tag Ajanta (F, M, A)

5. Tag Kolhapur (F, M, A)

6. Tag Goa (F, M, A)

7. Tag Sindhudurg (F, M, A)

8. Tag Mumbai, Chhatrapati Shivaji Maharaj Bahnhof (F)

Im Preis inbegriffen:
  • Unterkunft in einer Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer Presidential Suite
  • Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Bahnhof
  • Mahlzeiten wie beschrieben
  • Alkoholfreie Getränke zu den Mahlzeiten
  • Englisch sprechende Betreuung
  • Landausflüge (Gruppe) inkl. Eintrittsgelder
Nicht enthalten:
  • Übrige Getränke
  • Fakultative Ausflugsprogramme
  • Trinkgelder
  • Transfers zum/vom Bahnhof

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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