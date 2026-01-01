«The Deccan Odyssey» - Die Pracht Maharashtras ab Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Train Station
«The Deccan Odyssey» - Die Pracht Maharashtras ab Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Train Station
Preis auf Anfrage
ab/bis Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Train Station
Highlights:
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8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Mumbai, Chhatrapati Shivaji Maharaj Bahnhof (15.30h) (A)
2. Tag Nashik, Weinzentrum Indiens (F, M, A)
3. Tag Höhlentempel von Ellora (F, M, A)
4. Tag Ajanta (F, M, A)
5. Tag Kolhapur (F, M, A)
6. Tag Goa (F, M, A)
7. Tag Sindhudurg (F, M, A)
8. Tag Mumbai, Chhatrapati Shivaji Maharaj Bahnhof (F)
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einer Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer Presidential Suite
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Bahnhof
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Alkoholfreie Getränke zu den Mahlzeiten
- Englisch sprechende Betreuung
- Landausflüge (Gruppe) inkl. Eintrittsgelder
- Übrige Getränke
- Fakultative Ausflugsprogramme
- Trinkgelder
- Transfers zum/vom Bahnhof
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage