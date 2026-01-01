Reise zum heiligen Ganges ab Delhi

1 . Tag Delhi - Samode - Jaipur Abfahrt aus Delhi in Richtung Jaipur. In Samode legen Sie einen Halt ein und lassen sich vom nostalgischen Charme des Ortes bezaubern. Der bekannte Palast von Samode, der malerisch eingebettet am Ende eines Tales liegt, zeugt vom einstigen Reichtum des indischen Adels. Weiterfahrt nach Jaipur, der Hauptstadt Rajasthans, die aufgrund seiner rosafarbenen Häuser auch die «Rosa­rote Stadt» genannt wird. Hier pulsiert das Leben, auf den Märkten werden Schmuck, Gemälde, Schnitzereien und farbenfrohe Tex­ti­lien verkauft.

2 . Tag Jaipur - Amber - Jaipur (F) Am frühen Morgen unternehmen Sie eine Rikscha-Fahrt und Sie geniessen die frische Luft auf den noch leeren Strassen dieser sonst so geschäftigen Stadt. Ihre Fahrerin bringt Sie zum Krishna Tempel Govind Devji im Stadtpalast, wo Sie den Gebetsgesängen der Gläubigen lauschen und den Segen erhalten. Auf dem Blumenmarkt beobachten Sie die eifrigen Händler und Bauern beim feilschen um Blumenketten, Sträusse und Säcke gefüllt mit Rosen und Ringelblumen. Danach halten Sie am ikonischen Hawa Mahal, auch bekannt als «Palast der Winde», und genießen einen Kardamom-Tee bei einem «Chaiwalla», einem Teeverkäufer. Nach einem kurzen Fotostopp an der Albert Hall geht es zurück zum Hotel zum Frühstück. Anschliessend unternehmen Sie eine ganztägige Tour durch Jaipur. Zuerst besuchen Sie das prächtige Amber Fort, das auf einem Bergrücken außerhalb der Stadt liegt. Bevor der Stadt­palast in Jaipur die Machtzentrale war, wurde von Amber aus regiert. Die Innenhöfe und Hallen des Forts ver­sprühen den Glanz vergangener Tage und eröffnen durch ihre erhöhte Lage schöne Ausblicke. Danach erkunden Sie die «Rosarote Stadt» einschließlich des Stadtpalastes mit seinen prächtigen Palästen, Gärten und Museen, sowie das beeindruckende Jantar Mantar Observatorium. Am Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, durch die bunten Basare zu schlendern und eine traditionelle Süßigkeit zu genießen.

3 . Tag Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra (F) Auf dem Weg nach Agra legen Sie einen Halt ein in Fateh­pur Sikri, das Kaiser Akbar im Jahre 1571 zu Ehren des Sufiheiligen Salim Christi als neue Residenz erbauen liess. Die Architektur der aus rotem Sandstein errichteten Gebäude reflektiert unterschiedliche ethnische Einflüsse, das 54 Meter grosse Einfahrtstor stellt imposant die Macht Akbars dar, die hier 14 Jahre lang ausgeübt wurde. Anschliessend fahren Sie nach Agra, einst Mittelpunkt während der Ära der Mogule und Inbegriff von Anmut und imposanter Architektur.

4 . Tag Agra (F) Auf einer geführten Tour besichtigen Sie das Fort von Agra, Weltkulturerbe und eines der bedeutendsten Forts in Indien. Bestaunen Sie die Audienzhalle, die Pavilions und den Turm, von dem aus der inhaftierte Grossmogul Shah Jahan sehnsüchtig auf den Taj Mahal geblickt haben soll, welchen er im Gedenken an seine verstorbene Frau Mumtaz Mahal er­bauen liess. Eine Rikscha bringt Sie zu einem der Höhe­punkte jeder Indienreise, dem Taj Mahal. Dieses architektonische Weltwunder, ein Symbol unsterblicher Liebe, verzaubert jeden Besucher mit seiner unbeschreiblichen Schön­heit und bleibt bestimmt auch Ihnen unvergesslich (der Taj Mahal bleibt jeweils freitags geschlossen). Der Nachmittag steht Ihnen zu Ihrer freien Verfügung.

5 . Tag Agra - Jhansi - Orchha - Khajuraho (F) Mit dem Gatimaan Expresszug reisen Sie nach Jhansi und von hier aus einen Schritt zurück in die Vergangenheit, ins mittelalterliche Orchha. Die Zeit scheint hier still zu stehen und der Anblick original erhaltener Tempel­anlagen wie dem Jehangir Mahal, kleinen Schreinen und Gedenkstätten lösen ein Gefühl der Nostalgie aus. Weiterfahrt nach Khajuraho, der Tempelstadt der Chandela Könige, die bekannt ist für ihre gut erhaltenen Tempel und die zahlreichen sinnlich-erotischen Gravierungen und Skulpturen.

6 . Tag Khajuraho - Varanasi (F) Sie erkunden die östliche Tempelgruppe mit den Jain Tempeln Adinath und Parsvanath sowie die westliche Hindu- Tempelgruppe mit Kunst aus der Chandela-Dynastie, darunter die Vishvanath-, Lakshmana-, Kandhariya Mahadev- und den Devi Jagdambi-Tempel. Per Flug gelangen Sie anschliessend nach Varanasi, der Hindu-Pilgerstätte am Ganges, auch bekannt unter dem Namen Kashi. Die Stadt mit den berühmten Badestellen am heiligen Fluss versprüht eine ganz eigene Magie.

7 . Tag Varanasi (F) Tausende Pilger reisen an den Ganges, um hier den Son­nen­gott anzubeten. Sie werden während einer frühmorgend­lichen Bootsfahrt entlang des heiligen Flusses Zeuge von der magischen Atmosphäre, die sich rund um die Ghats, den Steinstufen des Ganges, verbreitet. Hier werden Baderituale abgehalten, die Leute beten und meditieren. Ein Stück weiter steigen Rauchwolken von den Feuerbestattungen in den Himmel. Durch dieses Ritual der Übergabe der Asche an den Ganges könnrn die Verstorbenen aus dem Kreislauf von Tod und Wiedergeburt austreten. Sie besuchen ein Akhaada am Tulsi Ghat, eine traditionelle indische Trainingsstätte für verschiedene Formen des Ringens und anderer Kampfkünste, und erleben die alte Kunst des Schlammringens namens Kushti. Nach der Bootsfahrt erkunden Sie die schmalen Gassen der Alt­stadt zu Fuss und sehen den Kashi-Vishwanath Tempel von aussen. Das heiligste aller Heiligtümer ist auch als der Goldene Tempel bekannt und nur für Hindus zugänglich. Weiter geht es zum Bharat Mata Mandir, ein einfacher Tempel, der von Mahatma Gandhi eingeweiht wurde. Im Gegensatz zu anderen Tempeln sind hier keine Gottheiten zu bestaunen, sondern eine aus Marmor geschnitzte Karte Indiens. Zum Frühstück kehren Sie zurück in Ihr Hotel. Anschliessend fahren Sie in das 10 km entfernte Sarnath. In diesem bedeutenden buddhistischen Pilgerort hielt Lord Buddha seine erste Predigt und setzte damit das Rad der Heilslehre in Be­wegung. Bis ins 11. Jahrhundert ­wurden hier zahlreiche buddhistische Monumente erbaut, und die Ruinen dieser massiven Stupas, Viharas und wunderschönen Klöster können bis heute bestaunt werden. Wer einen Einblick in die Entstehung und Philosophie des Buddhismus erhalten möchte, bekommt in Sarnath viel Spannendes zu sehen und zu hören. Nach Ihrer Rückkehr in Varanasi werden Sie am Abend zum Daswamedha Ghat entlang des Ganges gebracht, wo Sie an einer hinduistischen Aarti Zeremonie teilnehmen.

8 . Tag Varanasi (F) Heute geht Ihre Rundreise durch das zauberhafte Rajasthan zu Ende und Sie verabschieden sich von seinen beeindruckenden Palästen, alten Traditionen und seiner liebenswürdigen Bevölkerung. Der Morgen steht Ihnen zu Ihrer freien Verfügung bevor Sie zum Flughafen Varanasi gebracht werden, wo Sie Ihren Weiterflug antreten .