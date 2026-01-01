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Jaipur, Indien

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Die rosarote Stadt

Im «Land der Könige» befindet sich die rosarote Stadt Jaipur. Die historischen Gebäude in der Hauptstadt Rajasthans wurden aus rosafarbenem Sandstein erbaut. Besonders beeindruckend ist der «Palast der Winde» im Herzen der Stadt aus dem 18. Jahrhundert. Der Maharadscha Jai Singh II. liess unweit davon um 1730 ein Observatorium erbauen, um die Sterne zu deuten. Die Dekadenz der Maharadschas offenbart sich dem Besucher bei der Besichtigung des Harem Hawa Mahal.

Es handelt sich um ein fünfstöckiges Gebäude mit unzähligen Balkonen, Türmchen und kunstvoll gestalteten Fenstern. Erkunden Sie Jaipur beispielsweise als Teil Ihrer Indien-Rundreise. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne.

The Oberoi RajvilasHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Jaipur
Wunderschön an­gelegter Swim­mingpool, edler Spa mit Ayur­veda- und Aro­ma­the­rapien, Yoga, Fit­ness Cen­ter,...
Jai Mahal PalaceHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Jaipur
Einmalig ist das grosse Garten­schach mit den Maharadscha Figuren. Swimmingpool, Spa, Yoga, Fitness Center, Putting...
Six Senses Fort BarwaraHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Jaipur
Das prächtige Fort aus dem 14. Jahrhundert war einst im Besitz einer königlichen Familie aus Rajasthan und wurde von...
Samode PalaceHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Jaipur
Für Abkühlung sorgen ein Swim­mingpool und ein Jacuzzi. Fer­ner stehen Ihnen Sauna, Dampfbad, ein Sou­venirshop und...
TridentHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Jaipur
Swimmingpool im Garten des Hotels, Bootsanlegestelle am See, Fitnessraum, Billard, Tischtennis und Sou­venir­­­shop....
Samode HaveliHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Jaipur
Gartenanlage mit grossem Swim­ming­pool, Jacuzzi, Kinder­pool, Dampfbad, Spa, Yoga, Fit­ness­raum, Pool­­bar und...

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