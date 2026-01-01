Im «Land der Könige» befindet sich die rosarote Stadt Jaipur. Die historischen Gebäude in der Hauptstadt Rajasthans wurden aus rosafarbenem Sandstein erbaut. Besonders beeindruckend ist der «Palast der Winde» im Herzen der Stadt aus dem 18. Jahrhundert. Der Maharadscha Jai Singh II. liess unweit davon um 1730 ein Observatorium erbauen, um die Sterne zu deuten. Die Dekadenz der Maharadschas offenbart sich dem Besucher bei der Besichtigung des Harem Hawa Mahal.

Es handelt sich um ein fünfstöckiges Gebäude mit unzähligen Balkonen, Türmchen und kunstvoll gestalteten Fenstern. Erkunden Sie Jaipur beispielsweise als Teil Ihrer Indien-Rundreise. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne.