Jaipur Reisen
Die rosarote Stadt
The Oberoi Rajvilas
Preis auf Anfrage
Jaipur
Wunderschön angelegter Swimmingpool, edler Spa mit Ayurveda- und Aromatherapien, Yoga, Fitness Center,...
Jai Mahal Palace
Preis auf Anfrage
Jaipur
Einmalig ist das grosse Gartenschach mit den Maharadscha Figuren. Swimmingpool, Spa, Yoga, Fitness Center, Putting...
Six Senses Fort Barwara
Preis auf Anfrage
Jaipur
Das prächtige Fort aus dem 14. Jahrhundert war einst im Besitz einer königlichen Familie aus Rajasthan und wurde von...
Samode Palace
Preis auf Anfrage
Jaipur
Für Abkühlung sorgen ein Swimmingpool und ein Jacuzzi. Ferner stehen Ihnen Sauna, Dampfbad, ein Souvenirshop und...
Trident
Preis auf Anfrage
Jaipur
Swimmingpool im Garten des Hotels, Bootsanlegestelle am See, Fitnessraum, Billard, Tischtennis und Souvenirshop....
Samode Haveli
Preis auf Anfrage
Jaipur
Gartenanlage mit grossem Swimmingpool, Jacuzzi, Kinderpool, Dampfbad, Spa, Yoga, Fitnessraum, Poolbar und...
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Indien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen