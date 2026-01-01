Mararikulam Reisen
Ein ursprüngliches Erlebnis von Indien
Carnoustie Ayurveda & Wellness Resort
Preis auf Anfrage
Mararikulam
Swimmingpool, Fitnesscenter, «Aryavaidyasala» Spa mit grossem Wellnessangebot. Vielfältiges Angebot an individuell...
Marari Beach Resort
Preis auf Anfrage
Mararikulam
Beim Fischerdorf Mararikulam, direkt am Meer gelegen. Der Flughafen Kochi ist in etwa zwei Stunden erreichbar, ca....
Xandari Pearl Beach Resort
Preis auf Anfrage
Mararikulam
Schöner Swimmingpool mit Kinderbecken eingebettet im Garten. Kleiner Spa mit Ayurveda, Wellness und Dampfbad....
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
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