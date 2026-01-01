Die beste Reisezeit für Indien liegt zwischen Oktober und März: Nach dem Monsun ist das Wetter in den meisten Landesteilen trocken und angenehm warm – ideal für Rundreisen durch Rajasthan, den Besuch des Taj Mahal oder Badeferien an den Stränden von Goa und Kerala. Von Juni bis September bestimmt der Südwest-Monsun das Wetter im Grossteil des Landes, während der Hochsommer im Norden sehr heiss werden kann. Eine wichtige Ausnahme bildet der Himalaya: Regionen wie Ladakh bereisen Sie am besten im Sommer.

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