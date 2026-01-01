Beste Reisezeit für Indien
Klima, Monsun und die schönsten Reisemonate
Klima und Regionen im Überblick
Indien reicht vom Himalaya bis in die Tropen – entsprechend unterschiedlich fällt das Klima aus. Für die meisten Regionen gilt: Oktober bis März ist die angenehmste Zeit, von Juni bis September bringt der Südwest-Monsun dem Grossteil des Landes den meisten Regen.
|Region
|Klima
|Günstigste Monate
|Norden (Delhi, Rajasthan, Agra)
|Heisse Sommer, milde Winter, Monsun Juni bis September
|Oktober bis März
|Süden (Kerala, Tamil Nadu)
|Tropisch warm das ganze Jahr, höchste Feuchtigkeit zur Monsunzeit
|Oktober bis März
|Westküste (Goa, Mumbai)
|Tropisch: trockene, sonnige Winter, sehr nasser Sommer
|November bis Februar
|Himalaya (Ladakh, Bergregionen)
|Hochgebirgsklima: kurze Sommer, strenge Winter
|Juni bis September
In Delhi und Rajasthan können die Monate April bis Juni sehr heiss werden, im Dezember und Januar sind die Morgenstunden dagegen kühl und mitunter dunstig. Wer mehrere Regionen kombiniert, stimmt die Route am besten auf diese Unterschiede ab.
Klimatabelle Indien (Referenzregion Delhi)
Die folgenden Werte sind gerundete Durchschnittswerte für die Hauptstadtregion Delhi im Norden Indiens. Im tropischen Süden – etwa in Kerala – liegen die Temperaturen ganzjährig konstanter bei rund 30 Grad am Tag.
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Regentage
|Januar
|20
|8
|2
|Februar
|23
|11
|3
|März
|29
|15
|2
|April
|36
|21
|2
|Mai
|39
|26
|3
|Juni
|38
|28
|5
|Juli
|34
|27
|10
|August
|33
|26
|10
|September
|33
|24
|5
|Oktober
|32
|19
|2
|November
|27
|13
|1
|Dezember
|22
|9
|1
Fazit: Von Oktober bis März herrschen im Norden Indiens die besten Bedingungen für Besichtigungen – warm am Tag, angenehm kühl am Abend. Die Vormonsunzeit ab April ist für Rundreisen im Tiefland deutlich anstrengender.
Welcher Monat passt zu Ihrer Reise?
Oktober und November: Nach dem Monsun zeigt sich das Land grün und frisch – eine wunderbare Zeit für Rajasthan, Nationalparks und die Backwaters in Kerala. Reiseideen finden Sie auf unseren Seiten zu Oktober und November.
Dezember und Januar: Hochsaison mit viel Sonne – ideal für Badeferien in Goa und Kerala sowie Kultur im Süden. In Delhi und Rajasthan sind die Nächte dann kühl, tagsüber bleibt es angenehm.
Februar und März: Weiterhin trocken und zunehmend warm – eine gute Wahl für fast alle Landesteile, bevor ab April die grosse Hitze einsetzt. Passende Anregungen finden Sie unter Februar und März.
Juni bis September: Monsunzeit im Grossteil des Landes – dafür die beste Reisezeit für Ladakh und den indischen Himalaya. Praktische Hinweise zu Visum, Gesundheit und Währung finden Sie in unseren Indien-Reiseinformationen.
Häufige Fragen zur besten Reisezeit für Indien
Die beste Reisezeit für Indien ist von Oktober bis März. Nach dem Monsun ist es in den meisten Landesteilen trocken und angenehm warm – ideal für Rundreisen durch Rajasthan, Kultur im Süden und Badeferien an der Westküste. Eine Ausnahme bildet der Himalaya: Regionen wie Ladakh bereisen Sie am besten von Juni bis September.
Der Südwest-Monsun erreicht das Land in der Regel im Juni und zieht bis September über den Grossteil Indiens. Er bringt kräftige, oft kurze Regengüsse und hohe Luftfeuchtigkeit – die Landschaft wird dafür üppig grün. Reisen sind auch in dieser Zeit möglich, verlangen aber Flexibilität; für den Himalaya ist der Sommer sogar die beste Zeit.
Für Badeferien in Indien sind die Monate November bis Februar erste Wahl: An der Westküste um Goa und in Kerala ist es dann trocken und sonnig, und das Meer lädt mit angenehm warmen Temperaturen zum Baden ein. In der Monsunzeit von Juni bis September sind viele Strandresorts dagegen nur eingeschränkt in Betrieb.
Von März bis Juni. Dann ist die Vegetation niedrig und die Tiere sammeln sich an den Wasserstellen. Die Nationalparks Ranthambore, Kanha und Bandhavgarh sind von Oktober bis Juni geöffnet.
Eingeschränkt. Von Juni bis September fallen kräftige, meist kurze Schauer, die Landschaft ist sattgrün und die Preise sind am tiefsten. Ladakh liegt im Regenschatten und ist genau dann die beste Wahl.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Der Monsun bestimmt den Reisekalender
Indien folgt drei Phasen. Der Winter von Oktober bis März ist die Hauptreisezeit: In Rajasthan und Nordindien liegen die Tageswerte bei angenehmen 22 bis 28 Grad, die Nächte in der Wüste können auf 8 Grad fallen. Dezember und Januar bringen im Norden morgens Nebel, der Flüge und Zugverbindungen verzögern kann.
Der Sommer von April bis Juni wird im Landesinneren extrem – über 40 Grad in Delhi, Agra und Rajasthan. Ausweichen lässt sich in den Himalaya: Ladakh ist genau dann zugänglich, ebenso die Hill Stations Shimla, Darjeeling und Munnar.
Der Südwestmonsun von Juni bis September zieht von Kerala nach Norden. Er bringt kräftige, aber meist kurze Schauer; die Landschaft ist dann sattgrün, und die Preise sind am tiefsten. Ladakh liegt im Regenschatten und bleibt trocken.
Beste Reisezeit nach Region
Rajasthan und Goldenes Dreieck: Oktober bis März, ideal November bis Februar.
Kerala und Südindien: November bis März, trocken und mit 28 bis 32 Grad angenehm.
Goa: November bis Februar für Badeferien; von Juni bis September regnet es stark.
Ladakh und Himalaya: Juni bis September – nur dann sind die Pässe offen und die Strassen befahrbar.
Nationalparks: Ranthambore, Kanha und Bandhavgarh sind von Oktober bis Juni geöffnet, die besten Tigersichtungen gelingen von März bis Juni, wenn die Tiere an den Wasserstellen erscheinen.
Andamanen: Dezember bis April für Tauchen und Strand.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Indien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Indien Backwaters Reisen vom Spezialisten
- Paläste der Maharadschas
- Wichtige Indien Reiseinformationen
- Indien Rundreisen vom Spezialisten
- Indien Gruppenreisen vom Spezialisten
- Indien Bahnreisen vom Spezialisten
- Indien Badeferien vom Spezialisten
- Lodges in Indiens Nationalparks
- Indien Hotels vom Spezialisten
- Indien Reisen
- Bhutan Reisen vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus