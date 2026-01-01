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Kanha Nationalpark, Indien

Kanha Nationalpark Reisen

Tigerreservat im faszinierenden zentralindischen Hochland

Begeben Sie sich auf eine atemberaubende Reise zum Kanha Nationalpark. Die beeindruckenden Wälder inspirierten schon zu Kiplings weltberühmten «Dschungelbuch» und sind traditionelles Schutzgebiet der ehemaligen Kolonialverwaltung. Schon zur Mitte des 19. Jahrhunderts galten die Bestrebungen dem Artenschutz und dem möglichst geringen Eingreifen in die Natur. So war das Fällen von Urwaldriesen nur unter strengen Auflagen gestattet. Lediglich das Wildschwein war zur Jagd freigegeben. Heute erstreckt sich das Schutzgebiet des Nationalparks auf rund 940 Quadratkilometer. Ein fantastischer Ort für Foto-Safaris und Entdeckungstouren zu den letzten mächtigen Tigern. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne.

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